Terror en el IPD: fumigaron la Videna mientras los deportistas permanecían adentro

Situación bastante peligrosa sucedió la noche de ayer en la Videna. Donde varios deportistas peruanos, sufrieron con los gases de fumigación.

Un insólito y peligroso suceso sacudió el deporte nacional durante la tarde del domingo 16 de agosto. Alrededor de las 6:00 p.m., las instalaciones del albergue de la Villa Deportiva Nacional (Videna) fueron sometidas a un proceso de fumigación masiva. Sin embargo, la intervención se realizó mientras los atletas se encontraban descansando en sus respectivas habitaciones.

Publicidad

El hecho puso en grave riesgo la salud de los seleccionados nacionales de judo, quienes permanecían concentrados en la sede. La delegación peruana última detalles de su preparación para competir en el Open Lima 2026, pactado para iniciar en solo dos días. La denuncia pública fue realizada por el periodista Eloy Marchán, lo que generó un inmediato escándalo mediático.

Increíble.

El IPD, presidido por Sergio Ludeña (ratificado en el cargo por Keiko Fujimori), fumigó el albergue de la Videna con deportistas adentro. Ocurrió hoy a las 6pm.

Los deportistas afectados pertenecen a la selección de judo que en dos días competirán en el Open Lima 2026. pic.twitter.com/LOq446WIpW — Eloy Marchán (@eloymarchan) August 17, 2026

Negligencia en el albergue deportivo de Videna

La exposición a los productos químicos provocó momentos de desconcierto y alarma entre los deportistas afectados. Varios atletas tuvieron que evacuar rápidamente los ambientes para evitar complicaciones respiratorias u otros malestares físicos. La situación desnudó serias fallas de protocolo en la logística interna del recinto estatal.

Publicidad

El albergue de la Videna acoge continuamente a delegaciones de alto rendimiento que representan al país en eventos internacionales. Por ello, un incidente de esta magnitud no solo compromete la integridad física de los deportistas, sino también su rendimiento deportivo previo a una competencia oficial.

La denuncia ante las autoridades policiales

Ante el impacto de la noticia, el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludueña, se apersonó a la comisaría del sector. El titular del IPD, ratificado en el cargo con el respaldo político de Keiko Fujimori, interpuso una denuncia ante la Policía Nacional para esclarecer los hechos.

En su manifestación ante la PNP, Ludueña aseguró que los trabajos de desinsectación estaban programados originalmente para el martes 18 de agosto. Durante el trámite policial, la máxima autoridad del IPD responsabilizó directamente a una ingeniera ambiental por haber dado la orden de ejecutar la fumigación de forma anticipada y negligente.

Publicidad

IPD toma cartas en el asunto de la problemática en Videna. (Foto: X).

Investigaciones internas y reacción oficial

Por su parte, el Instituto Peruano del Deporte emitió un comunicado oficial manifestando su postura sobre la crisis. En el pronunciamiento, la institución deportiva lamentó lo sucedido y anunció el inicio inmediato de un proceso de investigación administrativa interna.

El objetivo central del procedimiento disciplinario será determinar las responsabilidades específicas del personal que autorizó el ingreso de la empresa fumigadora. Las autoridades buscan sancionar a los involucrados por permitir las labores en una fecha no programada y con los seleccionados dentro de la infraestructura.

Publicidad

DATOS CLAVE