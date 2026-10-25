¿Por qué no juegan Vinícius Jr y Thibaut Courtois hoy día el FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2026-27?

Hoy el Real Madrid vs. Barcelona no tendrá a dos jugadores claves: Vinícius Jr y Thibaut Courtois. Mira las razones principales de sus bajas,

El FC Barcelona recibe al Real Madrid en una nueva edición de El Clásico en el Spotify Camp Nou por la décima jornada de LaLiga 2026-27. El conjunto visitante afronta este compromiso con dos ausencias de peso en su alineación estelar.

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Tanto Vinícius Júnior como Thibaut Courtois no estarán sobre el terreno de juego hoy por razones de diversa índole:

Thibaut Courtois y Vinicius Jr. son bajas confirmadas ante Barcelona. (Foto: X).

Vinícius Júnior: Suspensión por sanción disciplinaria

La ausencia del atacante brasileño estaba confirmada en la previa del encuentro.

Motivo: Cumple una sanción disciplinaria de cuatro partidos en competiciones domésticas.

Detalle: El extremo vio la tarjeta roja directa en la jornada previa frente al Villarreal, lo que derivó en la suspensión fijada por el Comité de Disciplina.

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Thibaut Courtois: Baja de última hora por proceso febril

El guardameta belga quedó fuera de la convocatoria en las horas previas al pitazo inicial.

Motivo: Un cuadro gripal agudo con fiebre alta.

Detalle: La indisposición física le impidió estar disponible al 100 %, obligando al cuerpo técnico a descartarlo de la titularidad para dar paso a Andriy Lunin bajo los tres palos.

Courtois, baja de última hora.https://t.co/XZ84TYRyza — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

¿Cómo jugará el Real Madrid con las bajas de Vinícius y Courtois?

Para suplir el desborde de Vinícius y la solidez de Courtois, el Real Madrid reestructura su frente de ataque y su portería:

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El recambio en la banda: El marfileño Yan Diomandé arranca como titular por el extremo izquierdo, ocupando exactamente el puesto habitual del brasileño para aportar velocidad y desequilibrio en el uno contra uno.

Tridente de ataque: Kylian Mbappé actúa como delantero centro referente, acompañado por Arda Güler en el costado derecho y Yan Diomandé por la izquierda.

En la portería: Andriy Lunin asume la responsabilidad bajo los tres palos tras confirmarse la indisposición de Courtois.

Alineación del Real Madrid vs Barcelona:

Andriy Lunin; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomandé.

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Horarios mundiales para ver El Clásico en vivo

El partido entre FC Barcelona y Real Madrid se disputa hoy a las 21:00 horas (hora local de España). Consulta los horarios de inicio según tu país:

País / Región Ciudad de Referencia Horario de Inicio 🇪🇸 España Madrid / Barcelona 21:00 CEST 🇦🇷 Argentina Buenos Aires 16:00 ART 🇨🇱 Chile Santiago 16:00 CLST 🇺🇾 Uruguay Montevideo 16:00 UYT 🇻🇪 Venezuela Caracas 15:00 VET 🇩🇴 Rep. Dominicana Santo Domingo 15:00 AST 🇵🇪 Perú Lima 14:00 PET 🇨🇴 Colombia Bogotá 14:00 COT 🇪🇨 Ecuador Quito 14:00 ECT 🇲🇽 México Ciudad de México 13:00 CST 🇺🇸 Estados Unidos Miami / Nueva York (EDT) 15:00 EDT 🇺🇸 Estados Unidos Los Ángeles (PDT) 12:00 PDT

DATOS CLAVE

Vinícius Júnior: Cumple cuatro partidos de sanción tras su expulsión ante el Villarreal.

Thibaut Courtois: Es baja confirmada para El Clásico debido a un cuadro gripal.

Yan Diomandé y Andriy Lunin: Asumen la titularidad en reemplazo de los jugadores ausentes.