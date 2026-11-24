Real Madrid busca seguir con su andar perfecto en esta Champions League. Recibe al PSV Eindhoven en el Bernabéu. Conoce horario, opciones de transmisión y más precisiones del partido.

Real Madrid se enfrenta este martes 24 de noviembre al PSV Eindhoven en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 5 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27. El partido arranca a las 21:00 horas local (15:00 horas de Perú) y cuenta con transmisión de Disney+ Premium para casi toda Sudamérica.

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El conjunto ‘merengue’ dirigido por Jose Mourinho está en un momento importante de su temporada, pero con mucha energía. Ganó los cuatro partidos de la fase de liga, por lo que está en lo alto de la tabla junto al PSG, ambos con puntaje perfecto (12 puntos). El último fin de semana venció 2-1 a Celta de Vigo por LaLiga.

Por su parte, los ‘Boeren’, están en el puesto 24º en la tabla de posiciones de la fase liga (solo 4 puntos obtenidos), por lo que están en el límite para clasificar, al menos, a la ronda previa a octavos de final. Antes de este encuentro, goleó 4-1 al NEC por la Eredivisie para sostenerse en la primera ubicación de la tabla.

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¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. PSV?

El partido entre Real Madrid y PSV Eindhoven, que se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu, cuenta con transmisión por TV y streaming online. Mira por dónde verlo en cada país:

¿A qué hora se juega Real Madrid vs. PSV?

Real Madrid vs. PSV Eindhoven, partido de la fase 1 de la UEFA Champions League 2026-27, que se juega este martes 24 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

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12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 15:00 | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 16:00 | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 21:00 | España

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