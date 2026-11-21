Entérate cuáles son las modificaciones más relevantes de los entrenadores para el duelo de hoy entre Real Madrid vs. Celta en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid y Celta se enfrentan el día de hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. En el marco de la fecha 13 de LaLiga, estamos frente a uno de los partidos más interesantes del fin de semana en el fútbol español por lo que se juegan ambos equipos. En base a ello es que se esperan algunas modificaciones en las alineaciones titulares, así que a continuación descubre todos los detalles.

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Para nadie es ninguna novedad que Real Madrid necesita el triunfo a como de lugar para seguir acortando distancias con el primer lugar, así que pondrán lo mejor que tienen en su oncena. Por otro lado, Celta requiere de los tres puntos para empezar a escapar de la zona baja de la tabla de posiciones y así no estar preocupado por el descenso durante toda esta temporada 2026-27.

Alineaciones titulares de Real Madrid vs. Celta por LaLiga 2026-27

Real Madrid | Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: José Mourinho.

Celta | Andrei Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Franco Febas, Sergio Carreira; Hugo Álvarez, Ferran Jutglà y Pablo Durán. DT: Claudio Giraldez.

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Horarios de Real Madrid vs. Celta por LaLiga

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

Canales de Real Madrid vs. Celta por LaLiga

Sudamérica | ESPN y Disney+ Premium

España | Movistar Plus+ (dial 8), M+ LaLiga (dial 54), DAZN Spain y LaLiga TV Bar HD

Estados Unidos | ESPN Deportes, ESPN+ y fuboTV

México | Sky Sports Mexico, Sky+ e izzi

DATOS CLAVES

Real Madrid y Celta juegan la fecha 13 en el Estadio Santiago Bernabéu.

juegan la fecha 13 en el Estadio Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé y Vinícius Júnior arrancan como titulares en la alineación del Real Madrid.

arrancan como titulares en la alineación del Real Madrid. ESPN y Disney+ Premium transmitirán el partido para Sudamérica a las 15:00 horas.