Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Luxemburgo vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Luxembourg vs. Bulgaria, Liga de Naciones
Luxembourg vs. Bulgaria, Liga de Naciones

Luxemburgo y Bulgaria llegan golpeados al martes 6 de octubre, los dos sin margen en la Liga de Naciones y con la urgencia de cortar una racha que no afloja.

No hay mucho más que el orgullo en juego en la zona baja de la tabla, pero el historial reciente entre ambos le agrega un condimento particular al cruce de la cuarta fecha.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Luxemburgo venía de dar el golpe ante este mismo rival hace apenas unos días, pero después se desinfló: cayó 0-3 como local frente a Islandia y después perdió 0-1 como visitante contra Estonia. Son apenas 3 puntos en tres partidos y el equipo ocupa el puesto 39 entre 54 selecciones.

Bulgaria tampoco encontró el rumbo. Después de perder contra Luxemburgo rescató un empate sin goles ante Estonia, pero volvió a desmoronarse en la última fecha con una derrota 0-3 ante Islandia de visitante. Con un solo punto en tres fechas y el puesto 48 de la tabla, necesita reaccionar antes de que la jornada se le escape definitivamente.

El historial entre Luxemburgo y Bulgaria

El historial es ampliamente favorable a Bulgaria: de 18 enfrentamientos ganó 14, empató 3 y perdió apenas uno, con una diferencia de gol abultada a su favor, 41 contra 11. Esa única victoria de Luxemburgo fue, justamente, la más reciente, el 2-1 del 26 de septiembre pasado, lo que le da un poco de aire a un historial que durante años le fue esquivo.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Bulgaria vs. Luxemburgo1-2UEFA Nations League
15/11/2024Luxemburgo vs. Bulgaria0-1UEFA Nations League
12/10/2024Bulgaria vs. Luxemburgo0-0UEFA Nations League
20/11/2022Luxemburgo vs. Bulgaria0-0Friendlies
10/10/2017Luxemburgo vs. Bulgaria1-1UEFA World Cup Qualifiers
06/09/2016Bulgaria vs. Luxemburgo4-3UEFA World Cup Qualifiers
12/09/2007Bulgaria vs. Luxemburgo3-0UEFA European Championship Qualifiers
11/10/2006Luxemburgo vs. Bulgaria0-1UEFA European Championship Qualifiers
10/10/1999Bulgaria vs. Luxemburgo3-0UEFA European Championship Qualifiers
31/03/1999Luxemburgo vs. Bulgaria0-2UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.
  • Bulgaria suma 1 punto en el torneo.
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones