Luxemburgo vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Luxemburgo y Bulgaria llegan golpeados al martes 6 de octubre, los dos sin margen en la Liga de Naciones y con la urgencia de cortar una racha que no afloja.
No hay mucho más que el orgullo en juego en la zona baja de la tabla, pero el historial reciente entre ambos le agrega un condimento particular al cruce de la cuarta fecha.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Luxemburgo venía de dar el golpe ante este mismo rival hace apenas unos días, pero después se desinfló: cayó 0-3 como local frente a Islandia y después perdió 0-1 como visitante contra Estonia. Son apenas 3 puntos en tres partidos y el equipo ocupa el puesto 39 entre 54 selecciones.
Bulgaria tampoco encontró el rumbo. Después de perder contra Luxemburgo rescató un empate sin goles ante Estonia, pero volvió a desmoronarse en la última fecha con una derrota 0-3 ante Islandia de visitante. Con un solo punto en tres fechas y el puesto 48 de la tabla, necesita reaccionar antes de que la jornada se le escape definitivamente.
El historial entre Luxemburgo y Bulgaria
El historial es ampliamente favorable a Bulgaria: de 18 enfrentamientos ganó 14, empató 3 y perdió apenas uno, con una diferencia de gol abultada a su favor, 41 contra 11. Esa única victoria de Luxemburgo fue, justamente, la más reciente, el 2-1 del 26 de septiembre pasado, lo que le da un poco de aire a un historial que durante años le fue esquivo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|1-2
|UEFA Nations League
|15/11/2024
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-1
|UEFA Nations League
|12/10/2024
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|0-0
|UEFA Nations League
|20/11/2022
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-0
|Friendlies
|10/10/2017
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/2016
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|4-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/09/2007
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/10/2006
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1999
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|31/03/1999
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.
- Bulgaria suma 1 punto en el torneo.