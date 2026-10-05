Luxemburgo vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Luxemburgo y Bulgaria llegan golpeados al martes 6 de octubre, los dos sin margen en la Liga de Naciones y con la urgencia de cortar una racha que no afloja.

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No hay mucho más que el orgullo en juego en la zona baja de la tabla, pero el historial reciente entre ambos le agrega un condimento particular al cruce de la cuarta fecha.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Luxemburgo venía de dar el golpe ante este mismo rival hace apenas unos días, pero después se desinfló: cayó 0-3 como local frente a Islandia y después perdió 0-1 como visitante contra Estonia. Son apenas 3 puntos en tres partidos y el equipo ocupa el puesto 39 entre 54 selecciones.

Bulgaria tampoco encontró el rumbo. Después de perder contra Luxemburgo rescató un empate sin goles ante Estonia, pero volvió a desmoronarse en la última fecha con una derrota 0-3 ante Islandia de visitante. Con un solo punto en tres fechas y el puesto 48 de la tabla, necesita reaccionar antes de que la jornada se le escape definitivamente.

El historial entre Luxemburgo y Bulgaria

El historial es ampliamente favorable a Bulgaria: de 18 enfrentamientos ganó 14, empató 3 y perdió apenas uno, con una diferencia de gol abultada a su favor, 41 contra 11. Esa única victoria de Luxemburgo fue, justamente, la más reciente, el 2-1 del 26 de septiembre pasado, lo que le da un poco de aire a un historial que durante años le fue esquivo.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Bulgaria vs. Luxemburgo 1-2 UEFA Nations League 15/11/2024 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-1 UEFA Nations League 12/10/2024 Bulgaria vs. Luxemburgo 0-0 UEFA Nations League 20/11/2022 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-0 Friendlies 10/10/2017 Luxemburgo vs. Bulgaria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2016 Bulgaria vs. Luxemburgo 4-3 UEFA World Cup Qualifiers 12/09/2007 Bulgaria vs. Luxemburgo 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 11/10/2006 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1999 Bulgaria vs. Luxemburgo 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 31/03/1999 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-2 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 09:00 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 13:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis