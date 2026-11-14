Dónde ver EN VIVO final ida Universitario vs. Alianza Lima Clausura Femenino: hora, canales de TV y streaming online

Universitario y Alianza Lima definen al campeón del Torneo Clausura. Se juega el partido de ida en el Estadio Monumental. Conoce horarios, opciones de transmisión y más detalles.

Se juega el partido de ida de la final del Torneo Clausura Femenino 2026. Universitario y Alianza Lima definen al campeón de este certamen en una nueva edición del clásico. Se juega este sábado 14 de noviembre desde las 3:00 P.M. en el Estadio Monumental U Marathon. La vuelta debe disputarse el 22 de noviembre en Matute.

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🔜 Alianza Lima #ConLasLeonasHastaElFinal pic.twitter.com/YyJMsf7mfd — Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) November 14, 2026

La ‘U’, dirigida por Carlos Véliz, quiere imponer condiciones como local y en su estadio. Viene de remontar la serie de semifinales, ya que había perdido la ida ante FBC Melgar por 3-0 en Arequipa, pero lo ganó 7-0 en casa. Además, busca el título del Clausura para consagrarse a nivel nacional.

Las ‘Blanquiazules’, con José Letelier a la cabeza, buscan evitar el festejo ‘crema’ para meterse en la final por el título nacional, precisamente, ante su clásico rival. Para llegar a esta final, eliminó a Sporting Cristal con una victoria 1-0 en Matute, luego del empate 1-1 en el duelo de ida.

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¿Dónde ver EN VIVO la final de ida Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura Femenino 2026?

El partido de ida de la final entre Universitario y Alianza Lima, que se juega en el Estadio Monumental U Marathon, se puede ver únicamente y en exclusiva por Bicolor+ Premium, señal habilitada en la plataforma TV360 by Bitel.

Para acceder a tal plataforma, los usuarios deben tener un servicio activo, cuyo valor mensual es de S/ 6,99. Para completar el registro, de acuerdo a las indicaciones de la plataforma, debes enviar la palabra BICOLOR al número 6363 para habilitar el contenido deportivo.

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¿A qué hora se juega Universitario vs. Alianza Lima por la final de ida del Torneo Clausura Femenino 2026?

Universitario vs. Alianza Lima, por el partido de ida de la final del Torneo Clausura Femenino 2026, que se juega este sábado 14 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

12:00 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 2:00 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 3:00 P.M. | Perú, Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá y Estados Unidos (Hora del Este)

| Perú, Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá y Estados Unidos (Hora del Este) 4:00 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 5:00 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 9:00 P.M. | España

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