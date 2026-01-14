Figura de Universitario anunció su salida y ahora llegaría como nueva estrella a Alianza Lima

El panorama del fútbol femenino peruano experimenta un cambio significativo. Se ha confirmado que Alondra Vílchez no extenderá su contrato con Universitario de Deportes, poniendo fin a su ciclo en el club crema y dejando una importante vacante en la línea ofensiva del equipo, que recientemente celebró su centenario.

Cambiaría Universitario por Alianza Lima

Inmediatamente después del anuncio de su partida, comenzaron a circular rumores sobre su posible incorporación al clásico rival, Alianza Lima. Según información del periodista Gerson Cuba de Radio Ovación, la directiva blanquiazul ya inició las gestiones para asegurar la contratación de la experimentada goleadora.

Las negociaciones entre la futbolista y el club de La Victoria se encuentran en una fase avanzada. El interés de Alianza Lima radica en la necesidad de fortalecer su plantel de cara a la temporada 2026, con el claro objetivo de conseguir el tricampeonato nacional y tener una destacada participación en la Copa Libertadores.

La inminente llegada de Vílchez a Matute se percibe como un movimiento estratégico de alto impacto, tanto mediático como deportivo. Su calidad técnica y profundo conocimiento del fútbol local la convierten en una pieza muy deseada, especialmente tras haber mantenido su excelente rendimiento goleador en los últimos torneos femeninos.

Alondra Vílchez fue despedida en Universitario. (Foto: X).

Este traspaso promete sacudir el mercado, ya que Alondra ha sido por años una de las figuras más queridas por la hinchada estudiantil. Su cambio de camiseta se suma a la tendencia de jugadoras élite que deciden cruzar de vereda para asumir nuevos desafíos profesionales con el equipo blanquiazul.

Aunque aún falta la firma oficial, todo apunta a que la delantera será presentada como el nuevo refuerzo estrella en los próximos días. Con esta incorporación, Alianza Lima enviaría un mensaje contundente sobre su ambición de mantener la hegemonía absoluta en la Liga Femenina este año.

¿Quién es Alondra Vílchez?

Fue fundamental para que Universitario de Deportes consiguiera los campeonatos nacionales en 2015, 2016 y 2019. Aparte de su trayectoria en el equipo crema, en 2023 jugó para Sporting Cristal, donde se destacó como una de las goleadoras más importantes de esa temporada.

¿Alondra Vílchez tiene experiencia?

Ha sido una jugadora recurrente en las convocatorias de la Selección Femenina del Perú, participando en Copas América y diversos encuentros amistosos a nivel internacional. Si bien su posición principal es la de delantera centro, su habilidad técnica le permite desempeñarse eficazmente en roles más retrasados, como mediapunta o como extrema por los costados.

Alondra Vílchez también es considerada en la Selección Peruana. (Foto: X).

