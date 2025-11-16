Alianza Lima perdió su invicto en el segundo clásico del año al caer ante Universitario de Deportes en la tanda de penales, disputada en el Estadio Alejandro Villanueva. El emocionante partido de vuelta de la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 culminó 1-1 en el tiempo reglamentario, forzando la definición desde los doce pasos donde la ‘U’ se impuso por 5-4. Con este resultado, Universitario se alza con el título del Clausura, asegurando una Gran Final Nacional a doble partido contra Alianza Lima, que previamente ganó el Torneo Apertura.

Hernán Barcos se hizo presente en Matute

La final de vuelta estuvo marcada por la tensión y la paridad, reflejando la intensidad de los recientes clásicos. A pesar del dominio de las jugadoras blanquiazules en varios momentos y de un penal fallado, la atacante crema Karen Páez adelantó a la visita casi al final del segundo tiempo. Cuando el campeonato parecía decantarse para Ate, la joven Sashenka Porras apareció en los descuentos para empatar la serie y llevar el partido al tiempo extra. Sin embargo, la suerte no favoreció a Alianza en la decisiva tanda de penales, dejando un sabor amargo en Matute.

Hernán Barcos jugando en Alianza Lima. (Foto: X).

En un momento de decepción para el equipo femenino y mientras se desarrollaba la premiación de las ganadoras, un importante referente del plantel masculino de Alianza Lima mostró su apoyo. El experimentado delantero Hernán Barcos, bicampeón nacional y goleador histórico extranjero del club, asistió al encuentro para alentar y, al finalizar la jornada, protagonizó un gesto que captó la atención de la hinchada.

Enorme gesto de Hernán Barcos en Alianza Lima

Según reportó en exclusiva el periodista José Varela, el ‘Pirata’ se detuvo en su camino hacia su vehículo para compartir con los aficionados que aún permanecían en el recinto de La Victoria. Barcos dedicó un tiempo considerable a firmar autógrafos, tomarse fotografías y recibir el cariño de la gente, ofreciendo un “baño de popularidad” en un momento sensible para la institución.

Este acto de Barcos trasciende el simple saludo, reafirmando su rol como líder y embajador del espíritu institucional al respaldar a todas las disciplinas del club. Además, su contacto emotivo con la afición adquiere una relevancia especial, ya que el delantero se encuentra a la espera de definir su posible renovación para la temporada 2026.

Alianza Lima definirá el futuro de Hernán Barcos

De este modo, la imagen de un Barcos cercano y comprometido con la hinchada, incluso después de un resultado adverso, podría influir sutilmente en las futuras decisiones de la directiva sobre su continuidad. Mientras tanto, el fútbol peruano se prepara para la Gran Final Nacional de la Liga Femenina 2025, donde Alianza Lima y Universitario se enfrentarán nuevamente para definir al campeón absoluto de la temporada.

DATOS CLAVE