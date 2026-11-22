El equipo de Carlos Véliz goleó en Matute y, así, con la obtención del Clausura, ganó el título nacional. Decepcionante temporada de Alianza Lima.

El equipo femenino de Universitario de Deportes se consagró campeón nacional en Matute. Por el partido de vuelta de la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina FPF 2026, venció 4-1 a Alianza Lima y, con un global de 7-2, aseguró este certamen. Así, el equipo de Carlos Véliz se consolida como el mejor equipo de la temporada y deja en evidencia la decepcionante temporada de las dirigidas por José Letelier.

Publicidad

Alianza Lima debía hacerse fuerte en casa para tener alguna chance de dar vuelta el 3-1 sufrido en la ida por la ‘U’ en el Monumental. Sin embargo, el partido nunca les fue favorable. Ya para el primer tiempo, las ‘Cremas’ sacaron una ventaja de tres goles y sentenciaron el trámite.

Los goles de ‘Fefa’ Lacoste y de Alesia García a los 22 y 25 minutos del primer tiempo ya daban cuenta que Universitario se consagraría en el Alejandro Villanueva. Y, sobre el final del primer tiempo, Claudia Domínguez marcó el 3-0 para que, a falta de 45 minutos, la historia ya sea definitivamente favorable para las dirigidas por Carlos Véliz.

El descuento de Daniela Montoya no contribuyó de mucho para el resultado, ya que Claudia Domínguez marcó el 4-1 para sentenciar el partido en favor de Universitario y dejar en claro su superioridad por sobre su clásico rival en esta temporada.

Publicidad

Festejo de Universitario con el Torneo Clausura y el título nacional

Tras el final del partido , hubo festejo de las jugadoras y el comando técnico, junto con mucho desahogo y emoción. “Y dale U toda la vida” se llegó a escuchar en reiteradas ocasiones, además de fuertes muestras de afecto como abrazos y saludos entre las campeonas.

Universitario fue el mejor del año 2026, sin dudas. En el Torneo Apertura, fue el mejor equipo de la fase regular y en los Playoffs se deshizo de su clásico rival en semifinales y le ganó la serie final a Sporting Cristal. Así, con la consagración en el Clausura aseguraría el título nacional.

Publicidad

Y así lo hizo. Sin embargo, Alianza Lima mejoró en el Clausura para llevarse la fase regular. Eso llevó a la ‘U’ a tener que jugar ante Melgar en Arequipa donde no hizo pie con el 3-0 en contra, pero lo pudo dar vuelta esa serie de semifinales con un contundente 7-0 en casa.

En la final ante las ‘Blanquiazules’ dejó en claro por qué fue mejor equipo. Primero, en casa, ganó con gran entereza y sacó una diferencia que fue importante para el ánimo y debilitar a su rival. En la vuelta, lo fue a buscar de entrada y logró los goles que terminaron por liquidar a su clásico oponente.

Publicidad

De esta manera, Universitario logra el título nacional número 11 de su historia en el fútbol femenino, contando era amateur y profesional. Termina con la hegemonía de Alianza Lima en los últimos años y vuelve a festejar tras su última consagración en 2023.

DATOS CLAVE

Universitario de Deportes campeón nacional 2026 tras vencer 4-1 a Alianza Lima (global 7-2).

campeón nacional 2026 tras vencer 4-1 a Alianza Lima (global 7-2). Lacoste, García y Domínguez anotaron los goles triunfales para el equipo de Carlos Véliz.

anotaron los goles triunfales para el equipo de Carlos Véliz. 11 títulos nacionales suma el club, logrando coronarse nuevamente tras su campeonato del 2023.