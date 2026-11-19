Sport Boys empezó a planificar la siguiente temporada en donde celebrarán 100 años de vida institucional. En base a ello es que la directiva tiene en mente la llegada de varias figuras claves de la Liga 1.

Sport Boys terminó con su participación en la Liga 1 2026 luego de empatar 3-3 ante Comerciantes Unidos en la ciudad de Cutervo. Sin la posibilidad de clasificar a un torneo internacional para la próxima temporada, ahora el objetivo es lograr una buena campaña en el año del Centenario de la institución y por ello es que la directiva ya tiene apuntada a varios jugadores como posibles refuerzos.

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Fuente: Sport Boys.

Sabiendo que la historia del club exige un buen rendimiento a como de lugar y que necesitan dar un salto de calidad para justamente ser uno de los firmes candidatos al título en el año de un aniversario de relevancia, desde Sport Boys tienen en mente sumar a una figura de Cienciano, a un volante de Deportivo Garcilaso, a un atacante de Juan Pablo II y a un defensor de Alianza Atlético.

“Sport Boys ya inició el plan Centenario. Santiago Arias y Agustín Gonzalez son 2 jugadores que agradan en el Club porteño para sumarlos en el 2027 y ya se conversó. Por otro lado, Erison Ramirez y José Luján también están en la órbita de la Misilera“; fue la más reciente revelación del periodista Rodrigo Robles Brito a través de ‘X’ y con cual nos damos cuenta de la planificación en el Callao.

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Información de #SportBoys:

Sport Boys ya inició el plan Centenario, Santiago Arias y Agustín Gonzalez son 2 jugadores que agradan en el Club porteño para sumarlos en el 2027 y ya se conversó. Por otro lado, Erison Ramirez y José Luján también están en la órbita de la Misilera. pic.twitter.com/ZDDx0Zo3AN — Rodrigo Robles Brito (@RodrigoRoblesB3) November 18, 2026

Si bien no serán negociaciones sencillas ya que cada uno de los jugadores mencionados tiene distintas situaciones contractuales con sus respectivos equipos, la intención de Sport Boys es potenciar su plantilla y seguramente hará algún esfuerzo importante para ficharlos. Ahora, también existe el escenario de renovación con algunos referentes de la actual equipo de cara al Centenario.

Las situaciones de Christian Cueva y Carlos Zambrano en Sport Boys

Además de los jugadores que puedan llegar a Sport Boys de cara a la temporada 2027, existe la gran posibilidad de afianzar lo bien que se trabajó en el segundo semestre de este año 2026 de la mano de Carlos Desio como director técnico, quien por cierto se quedará en la institución. Los casos más esperados por los hinchas tienen que ver con Christian Cueva y Carlos Zambrano.

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Ambas situaciones son diferentes. ‘Aladino‘ pertenece actualmente a las filas de Juan Pablo II y jugó en el Callao a préstamo, así que la directiva debería acordar una nueva cesión y en todo caso comprar el pase si es que desde Chongoyape lo contemplan. Por otro lado, el ‘Káiser‘ tendría todo listo para renovar un año más y así quedarse en el equipo como uno de los máximos referentes del plantel.

Fuente: Zona Rosada | Gemini IA.

DATOS CLAVES

Sport Boys empató 3-3 ante Comerciantes Unidos y finalizó la Liga 1 2026.

ante y finalizó la Liga 1 2026. Arias, González, Ramírez y Luján interesan como refuerzos de Sport Boys para 2027.

interesan como refuerzos de para 2027. Carlos Zambrano tendría todo listo para renovar un año más con Sport Boys.