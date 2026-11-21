Carlos Desio, entrenador de Sport Boys, no tuvo reparos en revelar que desde Alianza Lima quieren desarmar el plantel rosado de cara a la temporada 2027. Son figuras en el Callao y podrían mudarse a Matute.

Sport Boys terminó con su participación en la presente temporada de la Liga 1 y empieza a visualizar lo que será el año 2027, en donde por cierto celebrarán el Centenario de la institución. La idea claramente es afianzar lo bien que se hizo durante el último semestre, pero Carlos Desio confirmó que algunos jugadores vienen siendo tentados desde Alianza Lima.

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Fuente: Sport Boys.

Sabiendo que el poderío económico de Alianza Lima es superior al de Sport Boys, y al de varios equipos del fútbol peruano en realidad, distintos jugadores podrían tomar la oportunidad de jugar en Matute como un salto de calidad pensando en la posibilidad de luchar por el título. Este sería el caso de tres futbolistas que hoy en día están en la mira de la directiva blanquiazul.

“Alianza Lima quiere a Emilio Saba, Oslimg Mora y Diego Melián. Eso quiere decir que hacemos bien el trabajo y eso me reconforta porque lo que más valoro en el fútbol es el jugador y yo dependo de ellos. Y ver eso, que constantemente en los equipos que estamos, se van a otros equipos o hacen mejores contratos, eso te da una satisfacción”; expresó Carlos Desio en charla con Silvio Valencia.

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En esta misma conversación con el canal del periodista deportivo, el entrenador de Sport Boys se sinceró sobre la posibilidad de perder a jugadores claves dentro de su esquema y reveló un nivel de intranquilidad. “Obviamente, te preocupa que te lo saquen porque son buenos jugadores, pero esto es fútbol y sabemos que es un negocio y el negocio por ahí no lo puedes manejar vos“.

¿Carlos Zambrano también puede irse de Sport Boys?

Otro de los casos más sonados del momento tiene que ver con el futuro cercano de Carlos Zambrano. El zaguero central terminó contrato y recientemente se confirmó que desde la directiva de Sport Boys le han propuesta una renovación de por medio, a la espera de la respuesta oficial del jugador para ver si lo tienen en cuenta de cara a la temporada 2027.

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Ahora, también se ha podido conocer de un cierto interés de Alianza Lima en volverlo a tener en sus filas para el próximo año. Esto todavía sin haberse dado una negociación de por medio, aunque fue el directivo Mario Flores quien contó que el ‘Káiser’ pidió unos días en el Callao para tomar una decisión. Es así que los siguientes horas serán claves para conocer de su futuro.

DATOS CLAVES

Emilio Saba, Oslimg Mora y Diego Melián interesan formalmente a Alianza Lima.

interesan formalmente a Alianza Lima. Carlos Zambrano terminó contrato y recibió una propuesta para renovar con Sport Boys.

terminó contrato y recibió una propuesta para renovar con Sport Boys. Carlos Desio confirmó el interés de Alianza Lima por tres de sus jugadores.