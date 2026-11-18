Sport Boys empieza a pensar en la temporada de su Centenario. Para 2027, se espera que el conjunto del Callao forme un equipazo acorde a lo que su historia demanda y que pueda meterse en la pelea por algún título. Para ello, el entrenador Carlos Desio se mete en las negociaciones por algunos futbolistas y se supo que se habría comunicado con Jesús Castillo, actual de Alianza Lima.
Desde hace algunas semanas que el nombre de Jesús Castillo fue vinculado con Sport Boys para la temporada 2027. Su futuro en Alianza Lima ha dado un giro, ya que su renovación de contrato aún no es un hecho. Ante esto, desde la institución ‘rosada’ ya le hicieron saber su interés y hasta le habrían puesto una oferta sobre la mesa.
La situación de Jesús Castillo fue contada en el programa Modo Fútbol (canal de YouTube Linkeados). José Varela aclaró que la renovación de contrato del volante no está asegurada. “Si bien es cierto que hay interés de ambas partes para seguir juntos, todavía no hay nada concreto”, aseguró.
Jesús Castillo, jugador de Alianza Lima (Instagram @jesus.castillo96).
A su vez, reveló que desde el Callao ya le hicieron una propuesta para ficharlo y que sea uno de los grandes refuerzos para el Centenario. “Averigüé un poco más y me confirmaron que Sport Boys le está proponiendo un contrato de dos años, hasta fines de 2028”, añadió sobre su información.
Carlos Desio es la persona que ha pedido personalmente a Jesús Castillo. Según contó Gustavo Peralta en el mismo programa, el entrenador argentino se comunicó directamente con el futbolista de Alianza Lima en un intento por convencerlo de aceptar la oferta que ya le hizo el club ‘chalaco’. “Te quiero acá en el año del Centenario y te quiero como uno de mis líderes”, le habría dicho.
¿Jesús Castillo es el reemplazo de Oslimg Mora en Sport Boys?
El interés por Jesús Castillo podría relacionarse con la posible salida de Oslimg Mora, quien interesa a algunos clubes de Lima. De buena temporada en el Boys, el volante está en la mira de, entre otros, Alianza Lima, para 2027.
De esta forma, podría darse una suerte de “intercambio” entre ambos clubes, aunque, claro, por Mora deberían negociar, ya que su contrato con los ‘Rosados’ termina en 2027, mientras que Castillo queda libre a final de esta temporada.
DATOS CLAVE
- Sport Boys ofreció a Jesús Castillo un contrato de dos años hasta 2028.
- Carlos Desio contactó a Jesús Castillo para reforzar a Sport Boys en 2027.
- Jesús Castillo finaliza contrato con Alianza Lima esta temporada y aún no renueva.