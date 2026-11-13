Así fue el gol de Gianluca Lapadula de penal para el 1-0 de Perú ante Bolivia (VIDEO)

El 'Bambino' marcó el primer gol del amistoso para Perú con una buena ejecución de penal. La falta de la pena máxima fue de Cuéllar a Vilca.

Gianluca Lapadula adelantó a la Selección Peruana en el partido amistoso ante Bolivia. Anotó el gol del 1-0 de penal, luego de una infracción de Héctor Cuéllar sobre Rodrigo Vilca. Fue el gol número 12 para ‘il Bambino’ con la camiseta de ‘La Bicolor’.

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A los 10 minutos de juego, una falta dentro del área de Héctor Cuellar sobre Rodrigo Vilca fue pasada por alto por el árbitro colombiano Carlos Betancur. Sin embargo, llegó el llamado del VAR y tras la revisión en pantalla, cobró penal.

Gianluca Lapadula no falló. La colocó junto a un palo y arriba, inatajable para Carlos Lampe. Así, al minuto 13 anotó el primer gol del amistoso en favor de la Selección Peruana ante Bolivia.

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Fue el gol número 12 para Gianluca Lapadula en ‘La Bicolor’ en su partido número 46. Venía de anotarle un tanto a Estados Unidos en la fecha FIFA anterior. Con su anotación, confirma su importancia y valía como el centrodelantero titular del seleccionado.

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