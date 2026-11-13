Dónde ver EN VIVO amistoso Perú vs. Bolivia: hora, canales de TV y streaming online

Perú y Bolivia se ven las caras el día de hoy en el marco de la fecha FIFA del mes de noviembre. El Estadio Alejandro Villanueva ubicado en el distrito de La Victoria será testigo de este amistoso internacional que sirve como preparación para cada uno de los equipos. En la siguiente nota conoce los horarios programados y los canales oficiales de transmisión para tener todos los detalles.

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En cuanto al nivel de las selecciones y cómo llegan a este partido en Matute, no perdamos de vista que Perú se sitúa en una etapa de reconstrucción con el mandado de Mano Menezes y la idea es seguir probando opciones en el equipo. Por otro lado, Bolivia junto a Óscar Villegas también planea fortalecer el buen nivel mostrado en la última eliminatoria, así que vienen en dicho camino.

¿A qué hora se juega el amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:00 | España (sábado 14/11)

¿Dónde ver el amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia?

En Perú (TV Abierta) | América TV (Canal 4 en señal abierta y Canal 704 en HD).

En Perú (Streaming) | América tvGO (plataforma digital y app oficial) y Bicolor+ Premium (vía TV360 de Bitel).

En Bolivia | UNITEL (Televisión abierta).

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Posibles alineaciones del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia

Perú | Pedro Gallese, Matías Lazo, Fabio Gruber, Erick Noriega, Marcos López, Oslimg Mora, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Andy Polo, Maxloren Castro y Gianluca Lapadula. DT: Mano Menezes.

Bolivia | Carlos Lampe, Yomar Rocha, Efraín Morales, Diego Arroyo, Fabricio Quaglio, Héctor Cuéllar, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Roberto Fernández, Miguel Terceros y Moisés Paniagua. DT: Óscar Villegas.

DATOS CLAVES

Perú y Bolivia jugarán un amistoso internacional a las 20:00 horas (hora peruana).

jugarán un amistoso internacional a las (hora peruana). El encuentro por la fecha FIFA se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva .

se disputará en el . El partido será transmitido oficialmente por la señal de América TV y UNITEL.