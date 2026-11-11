¿Decisión de Mano Menezes? Los convocados de Perú que no sumarían minutos ante Bolivia

La Selección Peruana tendría algunas sensibles bajas para recibir a Bolivia en Matute y el día de hoy se conocieron algunas novedades al respecto. Veamos qué pasó en Videna.

La Selección Peruana se alista para un nuevo amistoso internacional y ahora será en condición de local por primera vez durante el proceso de Mano Menezes. El rival de turno será Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva y con los jugadores entrenando en Videna desde el lunes 9 de noviembre, hay tres protagonistas que al parecer no tendrían minutos de manera oficial.

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Fuente: La Bicolor.

Una reciente información acompañada de un video filtrado en redes sociales refleja que jugadores como Jairo Vélez, Marco Huamán y Wilder Cartagena no trabajan junto al resto del grupo y sí lo hacen en la sala de gimnasio. Con varias horas por delante hasta el momento del pitazo inicial en el encuentro, es muy probable que no cuenten con opciones de jugar.

“Jugadores de Alianza Lima, Marco Huamán y Jairo Vélez, junto a Wilder Cartagena se entrenan en el gimnasio de La Videna. Todo hace indicar que no sumarán minutos ante Bolivia”; reveló el periodista deportivo Marcello Merizalde. Asimismo, en la previa de esta revelación se pudo conocer que ninguno estuvo incluso en el calentamiento junto al resto de compañeros.

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Jugadores de Alianza Lima, Marco Huamán y Jairo Vélez, junto a Wilder Cartagena se entrenan en el gimnasio de La Videna. Todo hace indicar que no sumarán minutos ante Bolivia https://t.co/JAwoTnhNaM pic.twitter.com/MJot1zUr5n — Marcello Merizalde (@CHELONETA10) November 11, 2026

¿Cuál es la situación física de Marco Huamán, Jairo Vélez y Wilder Cartagena?

Luego de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, desde Alianza Lima informaron detalladamente qué es lo que sucede físicamente con Marco Huamán y Jairo Vélez, además de aclarar que se mantendrán en constante evaluación. El caso de Wilder Cartagena podría ser destino ya que recién llegó desde Orlando y hasta el momento no hay indicios de ninguna lesión de por medio.

“Sufrió una molestia que le impidió terminar el partido frente a Cienciano y durante el entrenamiento de ayer, recibió un golpe sobre la zona afectada. Luego de las evaluaciones, se determinó que presenta una distensión traumática vasto externo muslo derecho” y “Luego del partido con Cienciano, presentó una molestia que le impidió entrenar con normalidad. Los exámenes médicos realizados arrojaron un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo”; detallaron desde Alianza Lima en un comunicado oficial.

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Día y hora del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia

En un nuevo amistoso internacional en el marco de la fecha FIFA de noviembre, Perú enfrentará a Bolivia el próximo viernes 13 de noviembre desde las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. Veremos finalmente si es que los jugadores anteriormente expuestos tienen posibilidad de meterse como opciones de recambio o en todo caso Mano Menezes utiliza a otros nombres para seguir dándole rodaje al equipo de todos a esta altura del proceso.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Perú y Bolivia jugarán el viernes 13 de noviembre a las 20:00 horas .

y jugarán el viernes a las . Jairo Vélez , Marco Huamán y Wilder Cartagena entrenan en el gimnasio de Videna .

, y entrenan en el gimnasio de . Alianza Lima confirmó lesiones de Marco Huamán y Jairo Vélez tras enfrentar a Cienciano.