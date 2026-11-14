La confesión de Gianluca Lapadula tras salir lesionado del Perú vs. Bolivia

Gianluca Lapadula detalló sus sensaciones tras no terminar el amistoso ante Bolivia en Matute. Para tranquilidad de todos, al parecer no se trató de una dolencia grave.

Si bien se consiguió una victoria ante Bolivia, uno de los episodios menos esperados en Perú fue ver salir del campo de juego a Gianluca Lapadula. Con una evidente sensación de una lesión muscular y que por prevención tuvo que dejar el campo de juego, luego del encuentro el mismo delantero detalló qué fue lo que realmente sucedió y qué sintió en dicho momento.

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🚨 Atención con Gianluca Lapadula 🇵🇪 que sale de la cancha por una molestia en el muslo izquierdo.



Le ponen hielo en la zona afectada y preocupa a la hinchada crema. pic.twitter.com/6rKY3Z52cA — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) November 14, 2026

Cuando corría el minuto 54 del partido, Gianluca Lapadula buscó ganar un balón y cuando la jugada iba por otro lado vimos cómo automáticamente se tiró al suelo en señal de no querer exigirse más. Con señas al banco de los suplentes y con el ingreso del cuerpo médico, dejó la cancha y en su lugar ingresó Adrián Ugarriza. Dicha situación también pudo generar preocupación en su club.

“Sentí algo liviano, una pequeña molestia, pero nada más“; fue la revelación de Gianluca Lapadula en conversación con los medios locales luego del Perú vs. Bolivia, así que en la previa parece no ser una lesión grave como tal y su cambio se debió más a una prevención física. De todas maneras, se espera un informe oficial desde la interna de la Selección Peruana.

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🎙️ Gianluca Lapadula tras el triunfo de Perú: "No sé si estoy lesionado, pero he tenido una molestia".



"El gol es mi trabajo y es mi pasión".#L1Radio #LaBicolor



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T pic.twitter.com/JTJx0hNkBG — L1MAX (@L1MAX_) November 14, 2026

Universitario al pendiente de la condición física de Gianluca Lapadula

Antes de tener las palabras de Gianluca Lapadula en zona mixta, es muy probable que dentro de Universitario de Deportes se hayan preocupado por la manera en que tuvo que ser sustituido del amistoso internacional entre Perú vs. Bolivia. Y es que para nadie es ninguna novedad que el ‘Bambino’ es uno de los jugadores más importantes del equipo y lo necesitan al 100% en todo aspecto.

Sabiendo que la ‘U’ se juega una final adelantada ante Sport Huancayo en condición de visita y que luego deberá disputar los play-offs de la Liga 1 2026, no hay duda alguna de que Gianluca Lapadula es titular a como de lugar dentro de las planificaciones estelares de Fabián Bustos. Por el bien de los merengues, se espera que no exista una lesión muscular y solo haya sido un susto.

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Fuente: Getty Images.

El reencuentro de Gianluca Lapadula con el gol en Perú

Así como sucedió en el amistoso internacional ante Estados Unidos del mes de octubre, Gianluca Lapadula volvió a anotar con Perú frente a Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva. El gol del atacante fue clave para abrir el marcador y acomodarse mejor en el encuentro. “Estoy muy contento por el triunfo y hay que seguir de esta manera. Siempre busco el gol, es mi trabajo y mi pasión. Es algo que debo tener sí o sí“; declaró ante la prensa local.

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