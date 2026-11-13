Los dos jugadores de Perú más criticados por los hinchas tras la victoria 2-0 ante Bolivia: “No tienen nivel de selección”

Pese a la victoria en Matute, los hinchas peruanos no quedaron para nada conformes con un par de actuaciones. Hubo fuertes críticas y hasta pedidos de que no los vuelvan a convocar.

La Selección Peruana volvió a la victoria con un 2-0 ante Bolivia en un partido amistoso disputado en Matute. Sin embargo, pese al éxito, el combinado dirigido por Mano Menezes no le escapó a las críticas. Es que hubo un par de jugadores que fueron brutalmente cuestionados por los hinchas debido a sus actuaciones.

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Estos son los casos de Andy Polo y Jhonny Vidales, quienes no han tenido su mejor partido y eso se lo hicieron pagar los hinchas peruanos en las redes sociales. Los cuestionamientos llegaron desde la red social X, donde ambos jugadores se volvieron tendencia.

𝗬 𝗡𝗢𝗦 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡 𝗨𝗡𝗔 𝗦𝗢𝗡𝗥𝗜𝗦𝗔 😍🇵🇪#LaBicolor nos regala una noche para celebrar y volver a creer❤️#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/KWIkZJMmVx — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 14, 2026

Polo retornó a la selección tras una considerable ausencia debido a su buen momento con Universitario. En tanto, Vidales ha sido una constante como convocado en los últimos partidos de ‘La Bicolor’, pero sigue sin convencer debido a la posición en la que viene jugando, que es como extremo por la izquierda.

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Las críticas a Andy Polo y Jhonny Vidales

Los comentarios de los hinchas peruanos apuntaron directamente contra los presentes de Polo y Vidales, además de asegurar que no tienen nivel suficiente para estar en la Selección Peruana. De hecho, muchos cuestionaron que no se le haya dado minutos a Francesco Andrealli (jugador del Como) y sí a estos futbolistas.

“Confirmado que Polo no tiene nivel de selección, lo mismo que Vidales y Vilca“, comentó un hincha. El futbolista de Comerciantes Unidos, Rodrigo Vilca, también tuvo varias críticas, pero no al nivel de los mencionados jugadores experimentados. Lo mismo con este otro comentario: “Vidales, Vilca y Polo a la Liga 1 pero a la Selección que no se metan“.

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“Vidales y Polo pésimos“, “Menezes es criminal para darle 80 minutos a Polo, Vidales y Vilca“, “qué dolor de ojos ver a Polo, Vidales, Ugarriza“, “Ugarriza y Vidales que no vuelvan más bro, no sirven para la selección, igual Polo“, “Vidales es una lagrima y Polo también“, “me parece inútil insistir con Polo, Vidales es otro que no funciona” son algunos de los tantos comentarios contra ambos futbolistas.

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¿Cuándo es el próximo partido de Perú?

La Selección Peruana no disputará más amistosos en esta fecha FIFA de noviembre. El duelo ante Bolivia fue el único estipulado en esta ventana internacional.

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De todas maneras, el año no se termina para ‘La Bicolor’. El próximo 9 de diciembre disputará un partido amistoso por fuera de la fecha FIFA ante Panamá en Cusco. El entrenador Mano Menezes convocará pura y exclusivamente jugadores de la Liga 1 de Perú.

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