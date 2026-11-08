Qué resultados necesita Sporting Cristal para ser campeón del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal no pudo sostener el triunfo parcial ante ADT y en la última jugada empató en la ciudad de Tarma. Con una tremenda desazón y dolor por no cumplir con el objetivo, además de que ahora no dependen de sí mismos para seguir encaminados rumbo al título nacional, vamos a revisar qué resultados necesitan los celestes para llevarse el Torneo Clausura 2026.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Con 32 puntos en la tabla de posiciones y actualmente en la segunda casilla, a la espera del duelo de esta noche entre Universitario de Deportes vs. CD Moquegua en el Estadio Monumental y en donde los merengues son amplios favoritos para ganar, Sporting Cristal requiere que justamente no consigan los tres puntos en Ate y así tentar la posibilidad del título en la última fecha.

Con el triunfo de Sport Huancayo en el Cusco, los liderados por Richard Pellejero ahora tienen la primera opción para quedarse con el Torneo Clausura 2026. Ahora, de cara a la última fecha del campeonato, Sporting Cristal necesita vencer a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo y luego esperar que en el Estadio IPD Huancayo se de un empate entre el ‘Rojo Matador’ y la ‘U’.

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De esta manera, los dirigidos por Roberto Mosquera llegarían a los 35 puntos en el Torneo Clausura 2026 e igualarán las líneas de Sport Huancayo y Universitario de Deportes en el caso de que empaten en la ciudad incontrastable (tomando el escenario de que los cremas ganan hoy ante CD Moquegua). Con mejor diferencia de goles, así los celestes clasificarían a los play-offs del campeonato.

Día y hora del próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

Pensando en que deberán esperar otros resultados para consagrarse en este Torneo Clausura 2026, la delegación de Sporting Cristal regresó a la ciudad de Lima y ahora se alistan para la última fecha del campeonato. Los celestes enfrentarán a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo el próximo domingo 22 de noviembre en un horario que todavía está por confirmarse.

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Lo más probable es que se juegue desde las 15:30 horas, tal y como sería el duelo entre Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes. Con la esperanza de tener alguna oportunidad y con la combinación de resultados anteriormente expuesta, los liderados técnicamente por Roberto Mosquera deberán estar enfocados en sacar el triunfo y luego esperar que el destino futbolístico les de una mano.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

32 puntos suma Sporting Cristal tras su empate frente a ADT en Tarma.

suma tras su empate frente a en Tarma. 22 de noviembre jugará Sporting Cristal ante Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo .

jugará ante en el . Sporting Cristal necesita vencer y que Sport Huancayo y Universitario empaten su partido.