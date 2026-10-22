Alerta en Universitario: el club histórico de Colombia que podría quedarse con Carlos Gruezo

El futuro cercano de Carlos Gruezo está en discusión tras quedar libre de Santos Laguna. Si bien existieron acercamientos con Universitario, desde Colombia están muy cerca de ficharlo de cara a la temporada 2027.

Durante las últimas horas surgió la información de que habían acercamientos entre la directiva de Universitario de Deportes y Carlos Gruezo, experimentado volante ecuatoriano de 31 años que terminó contrato con Santos Laguna de México. Desde el país norteño notificaron que se dieron conversaciones entre las partes implicadas, aunque ahora en Colombia anuncian un cambio radical.

Publicidad

Fue la periodista ecuatoriana Didi Gómez quien dio detalles de la situación de Carlos Gruezo en relación al equipo merengue. “Tras su paso por Santos Laguna, el mediocampista ecuatoriano estaría cerca de iniciar una nueva etapa en su carrera profesional. Continúan las negociaciones para concretar su llegada a Universitario de Deportes de Perú, equipo dirigido por Fabián Bustos“.

Tras su paso por Santos Laguna, el mediocampista ecuatoriano estaría cerca de iniciar una nueva etapa en su carrera profesional. Continúan las negociaciones para concretar su llegada a Universitario de Deportes de Perú equipo dirigido por Fabián Bustos. pic.twitter.com/d2axEGrjyJ — Didi Gómez (@didigomezz) October 21, 2026

Ahora, la noticia del momento tiene que ver con que Carlos Gruezo estaría muy cerca de arreglar con Junior de Barranquilla. Además de haber sido visto durante los últimos días en la ciudad colombiana, de acuerdo a una reciente información del comunicador Stalin Corbeño se ha podido conocer que existen muchísimas chances de que el volante se convierta en nuevo refuerzo de los ‘Tiburones’.

Publicidad

“Carlos Gruezo cerquita de Junior. El equipo colombiano está interesado en el jugador ecuatoriano ex LDU. El buen volante se encuentra en Barranquilla dialogando con el conjunto cafetero”; detalló a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual empezaría a quedar de lado la posibilidad de que el mediocampista pueda llegar al fútbol peruano para jugar por Universitario de Deportes.

Carlos Gruezo cerquita de @JuniorClubSA el equipo colombiano está interesaso en el jugador ecuatoriano ex @LDU_Oficial . El buen volante se encuentra en Barranquilla dialogando con el conjunto cafetero. pic.twitter.com/ErawlQ0HMD — Stalin Cobeña (@StalinCobena) October 21, 2026

¿Cuál es la postura de Universitario sobre los refuerzos de cara a la temporada 2027?

Hablando de los posibles refuerzos de Universitario de Deportes para la temporada 2027, y en especial del caso mencionado de Carlos Gruezo, el día de hoy se filtró la información que no hay nada cerrado al respecto. El periodista Gustavo Peralta resaltó que Fabián Bustos tiene un conocimiento del volante, aunque por ahora en la interna solo se enfocan en la Liga 1.

Publicidad

“Fue un nombre que no estuvo tan cerca tampoco. Decir que está cerrado o que es un hecho, no es así. Si bien Fabián Bustos lo conoce bastante bien y que le parecería alguien interesante, no es una cuestión de cerrar el fichaje de una vez. En la ‘U’ están muy concentrados en la lucha por el Clausura y pueden haber algunos sondeos o consultas. En este momento, no han cerrado a nadie. Que se haga público o confirme es complicado”; revelaron en ‘Hablemos de MAX‘.

🎙️ @Gustavo_p4: "Decir que Carlos Gruezo va a la U, todavía no está cerrado, en ese momento no hay nada, Fabian Bustos lo conoce muy bien, pero en este momento la U está concentrado con el torneo"



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/lWYnRCNOlz#HablemosDeMAX pic.twitter.com/6fJdbksLqn — L1MAX (@L1MAX_) October 22, 2026

DATOS CLAVES

Carlos Gruezo negocia su posible fichaje por el club colombiano Junior de Barranquilla .

negocia su posible fichaje por el club colombiano . El mediocampista ecuatoriano Carlos Gruezo finalizó su contrato con Santos Laguna de México .

finalizó su contrato con de . Universitario de Deportes aclaró que no tiene fichajes cerrados para el año 2027.