Junior 3-2 Sporting Cristal EN VIVO y GRATIS por la Copa Libertadores 2026: dónde ver y minuto a minuto del partido

El cuadro 'rimense' se enfrente al elenco colombiano por la quinta jornada del torneo Conmebol. Sigue el duelo aquí.

Sporting Cristal se juega gran parte de sus aspiraciones internacionales ante Junior por la Copa Libertadores 2026. El cuadro ‘rimense’ llega ubicado en el tercer lugar del grupo tras sumar dos victorias, mientras que el conjunto colombiano apenas consiguió un punto en lo que va del certamen.

Publicidad

Sigue el minuto a minuto

¡Alineaciones confirmadas!

Sporting Cristal: Diego Enriquez, Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Luis Abram, Rafael Lutiger, Juan Cruz González , Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Diego Enriquez, Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Luis Abram, Rafael Lutiger, Juan Cruz González , Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro e Irven Ávila. Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Rïos, Fabián Ángel; Jannenson Sarmiento, Cristian Barrios, Bryan Castrillón y Guillermo Paiva.

¿A qué hora juega Junior vs Sporting Cristal?

Sporting Cristal y Junior se volverán a ver las caras hoy, miércoles 20 de mayo, por la quinta jornada de la Copa Libertadores 2026. El compromiso está programado para disputarse desde las 21:00 horas de Perú.

Publicidad

Costa Rica, México: 20:00 horas

Colombia, Ecuador: 21:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 21:00 horas

Bolivia, Venezuela: 22:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 23:00 horas

España: 4.00 a. m. (jueves 21/05)

¿Dónde ver EN VIVO Junior vs Sporting Cristal?

El encuentro entre Junior y Sporting Cristal será transmitido EN VIVO a través de la señal de ESPN y vía streaming mediante la plataforma Disney+. Además, podrás las incidencias del cotejo en la página web de Bolavip Perú.