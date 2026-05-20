Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal tras perder ante Junior

Sporting Cristal complicó sus chances de meterse en octavos de final de la Copa Libertadores. La derrota lo pone en el tercer lugar y lo obliga a ganar en la última fecha ante Cerro Porteño. Así las posiciones del grupo.

Sporting Cristal estuvo cerca de dar vuelta un partido increíble, pero perdió ante Junior por 3-2 en Barranquilla. Así, complicó sus chances de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Es que la victoria de Cerro Porteño en Brasil, ante Palmeiras, también le jugó en contra.

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El equipo de Zé Ricardo comenzó perdiendo 3-0 en el primer tiempo en una mala actuación de la defensa. Aún así, pudo descontar sobre el final con un gol de Yoshimar Yotún. En tanto, en el segundo tiempo, buscando constantemente, pudo lograr el segundo descuento gracias a un tanto de Gustavo Cazonatti.

Felipe Vizeu tuvo el gol del empate con una jugada casi debajo del arco en donde sólo no tenía que apuntarle al arquero. Sin embargo, su definición fue precisamente a las manos de Jeferson Martínez. Así, Junior se quedó con el triunfo por 3-2 y se permite soñar con un lugar en la Copa Sudamericana.

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¡ERA EL EMPATE PARA SPORTING CRISTAL! Felipe Vizeu erró una frente al arco que no se puede creer.



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Sporting Cristal, en tanto, quedó tercero debido a su derrota, pero lo peor es que ya no depende de sí mismo para clasificar a octavos de final. Se le complicó el panorama después de que Cerro Porteño dio la sorpresa y le ganó 1-0 a Palmeiras con gol de Pablo Vegetti.

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Así, con ese resultado y la derrota de Cristal, el equipo paraguayo se aseguró la clasificación a los octavos de final del certamen. En tanto, el otro cupo clasificatorio se lo pelearán Palmeiras y Sporting Cristal, aunque está mejor perfilado el equipo brasileño, ya que definirá de local ante Junior. Los ‘Celestes’, en tanto, deberán jugar de visitante.

Tabla de posiciones del grupo de Sporting Cristal

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Cerro Porteño 10 5 3 1 1 2 2 Palmeiras 8 5 2 2 1 2 3 Club Sporting Cristal 6 5 2 0 3 -1 4 Junior 4 5 1 1 3 -3

Próximo partido de Sporting Cristal en Copa Libertadores

Sporting Cristal volverá a competir de manera internacional cuando se enfrente a Cerro Porteño por la sexta y última jornada de fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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Dicho encuentro está programado para el próximo jueves 28 de mayo desde las 17:00 horas de Lima, Perú a jugarse en el Estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay.

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Debido a la derrota ante Junior, Sporting Cristal ya no depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Esto lo obliga a ganarle sí o sí a Cerro Porteño y esperar a que Junior le gane a Palmeiras en la última jornada para lograr el pase a la instancia de los 16 mejores equipos.

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