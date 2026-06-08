Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs Junior: canales de TV y streaming online de la final vuelta de la Liga BetPlay 2026-I

Atlético Nacional debe dar vuelta un resultado muy difícil en el Atanasio Girardot. Junior, por su parte, está a un paso de lograr el primer título del año en el fútbol colombiano.

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla disputan la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-I hoy lunes 8 de junio. El Estadio Atanasio Girardot se prepara para apoyar a su equipo, que debe remontar una desventaja de tres goles para forzar los penales. Caso contrario, el ‘Tiburón’ ganará el certamen.

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El partido de ida tuvo un triunfo contundente de Junior en Barranquilla por 3-0. Por lo tanto, se podrá consagrar campeón hasta perdiendo por dos goles de ventaja. Atlético Nacional necesita de una victoria superior para soñar con el título.

La definición del torneo colombiano es la última de toda Sudamérica, ya que en pocos días, toda la atención estará en el Mundial 2026. ¿Quién será el primer campeón de la liga colombiana en el primer semestre?

¿Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs Junior?

El partido entre Atlético Nacional y Junior por el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay 2026-I cuenta con transmisión en TV y streaming online para ciertos países de Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos. Mira dónde ver el encuentro:

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Colombia: RCN Nuestra Tele , Win+ Fútbol y Win Play

, y Resto de Sudamérica, Centroamérica y México: RCN Nuestra Tele

Estados Unidos: RCN Nuestra Tele, Fanatiz, fuboTV, fubo Latino 2

¿A qué hora se juega Atlético Nacional vs Junior?

Atlético Nacional vs Junior se juega este lunes 8 de junio en el Estadio Atanasio Girardot por el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay 2026-I. Estos son los horarios del partido de acuerdo a cada país:

Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 19:00 horas

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