¿Rumbo a Centroamérica? La selección que quiere a Héctor Cúper tras salir de Universitario

Héctor Cúper se encuentra en la mira de una selección muy importante ahora que no pertenece más a Universitario y tiene carta libre para negociar con cualquier equipo. A continuación, todos los detalles.

Se consumó la salida de Héctor Cúper de las filas de Universitario de Deportes. Además del rendimiento irregular del equipo en este Torneo Clausura 2026, la metodología de trabajo y la relación con los jugadores no eran color de rosa, así que desde la directiva optaron por tomar otro rumbo. Dicho esto, el estratega argentino no está falto de opciones y desde Centroamérica ya lo timbraron.

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Fuente: Universitario.

Aunque parezca mentira o una broma de por medio, pasaron muy pocas horas desde que se confirmó el adiós de Héctor Cúper de Universitario de Deportes para que el argentino vuelva a estar en el radar de otro equipo. En esta ocasión, hablamos de la Selección de Costa Rica que también cambió de mando durante los últimos días y decidieron terminar con el vínculo de Fernando Batista.

“Una selección que se ha quedado sin técnico en Centroamérica ha sondeado a Héctor Cúper, eso a partir de su salida en Universitario de Deportes. Es un técnico, salvo su pasado reciente en la ‘U’, de selecciones”; fue la más reciente información que compartió el periodista Gustavo Peralta a través del programa ‘Hablemos de MAX‘ y desde ahí empezaron a realizarse las deducciones.

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🎙️ @Gustavo_p4: "UNA SELECCIÓN DE CENTROAMÉRICA QUE SE HA QUEDADO SIN TÉCNICO HA SONDEADO A CÚPER".#HablemosDeMAX



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Si bien el comunicador no detalló exactamente que sea la Selección de Costa Rica que se contactó con el entorno más cercano de Héctor Cúper, la revelación hace énfasis en que es un equipo que acaba de perder a su director técnico. Eso sí, las próximas horas serán determinantes para conocer la decisión del entrenador argentino, así que por ahora al parecer trabajo no le va a faltar.

Los números de Héctor Cúper durante su estadía en Universitario

Aunque Héctor Cúper es un director técnico reconocido a nivel internacional y con enorme experiencia tanto a nivel de clubes como de selecciones, lo concreto es que en Universitario de Deportes no le fue tan bien que digamos. Su estadía en Ate no duró ni siquiera 6 meses y ni qué hablar de que claramente no cumplió con el tiempo del contrato que en un principio se acordó con la directiva.

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Durante dicha estadía en el equipo merengue, el experimentado estratega dirigió un total de 14 partidos y en donde pudo conseguir 7 victorias, 5 empates y 2 derrotas. Logró un 62% de los puntos obtenidos en el Torneo Clausura 2026, así que para muchos podría tratarse de una decisión apresurada desde los altos mandos del club el hecho de sacarlo. Otros condimentos en la interna, además de la irregularidad del juego, ocasionaron la temprana partida de Héctor Cúper.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

14 partidos dirigió Héctor Cúper en Universitario , sumando 7 victorias , 5 empates y 2 derrotas.

dirigió en , sumando , 5 empates y 2 derrotas. Selección de Costa Rica sondeó a Héctor Cúper para ser su nuevo director técnico.

sondeó a para ser su nuevo director técnico. 62% de puntos obtuvo el entrenador argentino disputando el Torneo Clausura 2026.