Insólito momento: Universitario prácticamente está celebrando el reciente despido de Héctor Cúper

El ambiente en el club crema dio un giro drástico tras la confirmación oficial de la salida de Héctor Cúper. Lejos del clima de incertidumbre o preocupación que suele dejar la partida de un técnico, en Ate el ambiente que se respira es de tranquilidad. Diversos reportes señalan que la noticia fue recibida con satisfacción y un evidente alivio en la interna del plantel.

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La dirigencia de Universitario oficializó el cese del estratega argentino luego de una serie de resultados negativos que complicaron sus aspiraciones en el torneo local. Sin embargo, la mayor crisis no pasaba únicamente por la tabla de posiciones, sino por el distanciamiento rotundo entre el comando técnico y los futbolistas del primer equipo.

Universitario decidió el despido de Héctor Cúper. (Foto: X).

Un vestuario con sensaciones de alivio

El periodista Gustavo Peralta dio a conocer detalles esclarecedores sobre la coyuntura que se vivió en el vestuario crema tras la salida del DT en el programa L1 MAX. “Va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero al plantel le ha caído bien que se haya ido Cúper”, explicó el comunicador al describir la reacción del grupo de jugadores.

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Peralta remarcó que las sensaciones dentro del equipo reflejan una clara mejoría anímica tras la noticia. “Básicamente no había una conexión y no sentían que podían jugar un poco más de cara a esta recta final”, precisó el periodista sobre las limitaciones tácticas y personales que sentían los futbolistas bajo el mando de Cúper.

La desconexión táctica y el quiebre interno

El vínculo entre el estratega argentino y los futbolistas se fue desgastando de forma progresiva a lo largo de los meses. La falta de afinidad con la propuesta de juego del DT terminó afectando el rendimiento colectivo en partidos clave de la temporada.

El plantel sentía que el esquema pragmático implementado no les permitía explotar al máximo su potencial ofensivo. Esta tensión constante en el día a día generó un clima rígido que terminó por romper la química en el vestuario.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero al plantel le ha caído bien que se haya ido Cúper. Básicamente no había una conexión y no sentían que podían jugar un poco más de cara a esta recta final".#HablemosDeMAX



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El camino crema en la recta final

Con la partida de Cúper, la administración de Franco Velazco designó un comando técnico de transición para asumir los entrenamientos de inmediato. Mientras la dirigencia define al nuevo cuerpo técnico para encarar el cierre del campeonato, el grupo busca aprovechar este envión anímico para retomar el ritmo futbolístico.

El cambio en la dirección técnica representa una oportunidad de reinicio para un plantel que busca meterse de lleno en la pelea por el título local. La respuesta de los futbolistas en el terreno de juego determinará si esta renovada armonía interna se traduce en resultados positivos.

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