Fabián Bustos definió si Universitario seguirá jugando con el sistema 3-5-2: “Somos pragmáticos”

Fabián Bustos fue presentado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes. Tras el despido de Héctor Cúper, el campeón nacional con la ‘U’ en 2024 retorna al club en busca del tetracampeonato. Para ello, el sistema de juego del conjunto ‘crema’ será determinante, luego de que durante todo este 2026 ha sido cuestionado.

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Tanto Javier Rabanal como Héctor Cúper intentaron modificar el 3-5-2 tan exitoso de Universitario en el ciclo de Jorge Fossati. El propio Fabián Bustos mantuvo dicho sistema para lograr los éxitos ya conocidos bajo su gestión. Ahora, el panorama cambia con la idea deportiva que pretende la administración encabezada por Franco Velazco.

En todo caso, Bustos no parece tener intenciones de modificar la línea de tres defensores con cinco mediocampistas, pero sí dejó en claro que, en caso de hacer algún ajuste, no dudará en hacerlo. “Es un sistema que los chicos conocen mucho, en el que se sienten cómodos y que ha conseguido en estos años los resultados más importantes pero cuando haya que hacer ajustes, como lo hemos hecho, somos pragmáticos“, empezó diciendo.

✅ Declaraciones de Fabian Bustos



"Lo que quieren todos es un mismo objetivo, siento que es un momento ideal e histórico, estamos cerca y con muchas posibilidades"



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Y siguió: “Queremos lo mejor para el club y partido a partido vamos a ir viendo qué nos conviene pero es una base arrancar con 3-5-2 porque el grupo está formado con jugadores para ese sistema“.

✅ Declaraciones de Fabian Bustos



"Que siga esa esencia de los hinchas de la U, podemos conseguir algo histórico que nunca se ha hecho, Aldo, Andy y Flores confío en su capacidad, son jugadores que han rendido mucho"



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En base a los jugadores que tiene a disposición, comentó: “No es cambiar, es acomodar cosas a nuestro gusto y a nuestra forma, tocar lugares puntuales y aprovechar a los que están en mejor momento. Conocemos a 10-12 de los chicos y a 10-12 no los conozco pero los he enfrentado. Creo que el equipo está muy bien entrenado, tenemos que tocar algunas cosas ya más de gusto futbolístico nuestro en lo táctico que nos ayude a conseguir resultados“.

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¿Cuándo debuta Fabián Bustos como DT de Universitario?

Fabián Bustos no podrá estar en el banco de suplentes de su regreso como DT de Universitario debido a que debe fechas de suspensión por su anterior paso. El primer partido del regreso debería ser ante FBC Melgar el sábado 10 de octubre, pero no estará en el banco de suplentes.

Tampoco podrá estar ante Alianza Atlético ni Juan Pablo II College, por lo que su primer encuentro en el banco de suplentes debería ser ante Sport Boys el miércoles 28 de octubre desde las 16:00 horas por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

DATOS CLAVE

Fabián Bustos regresa como DT de Universitario en reemplazo de Héctor Cúper.

regresa como DT de Universitario en reemplazo de Héctor Cúper. El sistema 3-5-2 se mantendrá como táctica base inicial del plantel crema.

se mantendrá como táctica base inicial del plantel crema. Su debut oficial en el banco será contra Sport Boys el 28 de octubre.