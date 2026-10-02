La revelación de Franco Velazco sobre la mala relación entre jugadores de Universitario y Héctor Cúper

Franco Velazco respondió de forma categórica respecto a las presuntas quejas del plantel de la 'U' sobre la metodología de trabajo de Héctor Cúper. A continuación, los detalles de lo que dijo exactamente el directivo.

Ahora que se dio el regreso de Fabián Bustos a las filas de Universitario de Deportes como director técnico y que en la interna de la institución respiran una especie de nuevos aires para los objetivos que tienen trazados, la palabra de Franco Velazco apareció en un momento preciso para entender los motivos de la salida de Héctor Cúper y a la vez desterrar los comentarios de malas relaciones.

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Fuente: Universitario.

Y es que durante los últimos días, previamente a la confirmación de que Héctor Cúper no se mantenía en Universitario de Deportes, se habló en demasía de que existía disconformidad por parte de la plantilla en algunas decisiones y métodos de trabajo del estratega argentino. Dicha postura pudo o no haber sido clave para la decisión final de la directiva, pero Franco Velazco explicó lo sucedido.

“Héctor Cúper, en realidad, muchos de los temas nosotros los vamos a manejar siempre de manera reservada. Hoy está Fabián con nosotros y su comando técnico, así que nos vamos a concentrar un poco de hoy hacia adelante en las cosas que nos importan, que es básicamente lograr el Torneo Clausura y el campeonato a fin de año”; declaró Franco Velazco en conferencia de prensa.

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Luego, para terminar con los rumores hacia la ‘U’, el administrador enfatizó en lo siguiente: “Sobre lo que circuló en redes sociales la semana pasada, en realidad no me voy a detener en trascendidos, en chismes y no tengo nada más que opinar al respecto. En la ‘U’ siempre hemos procurado ir adelante y buscar siempre los objetivos deportivos que requiere la institución, así que todas las tonterías que se han hablado en redes sociales, no me voy a detener en atender chismes y trascendidos que no tienen ningún sustento para nosotros”.

El nuevo ciclo de Universitario al mando de Fabián Bustos

Lejos de los chismes y de las habladurías, tal y como lo mencionó recientemente el propio Franco Velazco, sobre lo que habría sucedido en la interna de Universitario de Deportes con relación al trabajo de Héctor Cúper, ahora el equipo merengue vive una nueva etapa de la mano de un Fabián Bustos que ya entrenó con la plantilla en Campo Mar y que espera romperla en todo sentido.

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Pensando en la reanudación del Torneo Clausura 2026 y a falta de tan solo siete jornadas para que termine este segundo semestre del campeonato, el objetivo de la ‘U’ es conseguir el título nacional a como de lugar. Con 20 puntos y estando en el segundo lugar en la tabla de posiciones, no hay duda alguna de que los merengues siguen siendo firmes candidatos para campeonar.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Fabián Bustos dirigió su primer entrenamiento con Universitario en Campo Mar.

dirigió su primer entrenamiento con en Franco Velazco negó los rumores sobre la salida del técnico Héctor Cúper .

negó los rumores sobre la salida del técnico . Universitario suma 20 puntos y marcha segundo en el Torneo Clausura 2026.