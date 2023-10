El 1 de julio de 2023, David De Gea quedó oficialmente libre tras pasar las últimas doce temporadas de su carrera como portero titular del Manchester United. Han pasado algo más de tres meses desde ese momento, y el español finalmente ha regresado a su casa, a pocos días de cumplir 33 años.

Los fanáticos del club estaban expectantes de que esto sucediera, pero lamentablemente para ellos, no parece que su regreso a la ciudad de Manchester tenga algo que ver con el United.

Y es que De Gea publicó una historia en Instagram, en la cual compartió que se encuentra nuevamente en su casa en la localidad de Hale, situada en el condado de Gran Manchester.

La emoción de los fanáticos surge principalmente porque si bien el español fue criticado en estos últimos años, las actuaciones de su reemplazo no han sido convincentes.

El Manchester United pagó 52 millones de euros por Andre Onana, y de momento el camerunés no ha respondido como se esperaba, y ha tenido incidencia negativa en varios pasajes de la temporada y derrotas del equipo.

De Gea quedó libre del Manchester United y no ha vuelto a jugar

En su momento, y tras dejarlo libre en julio, el United le había pedido a De Gea que no cerrara contrato con otro club, ya que todavía no habían cerrado a Onana para ese entonces, pero el mercado acabó el 1 de agosto y el ex portero del Atlético de Madrid no encontró club para ese entonces.

A pesar de ello, y posiblemente por el hecho de haber ganado 375 mil libras a la semana durante los últimos cuatro años de su contrato con los Red Devils, De Gea se muestra relajado y disfrutando de esta etapa alejado del fútbol.

Su situación no es la misma que la de Eden Hazard, quien recientemente ha anunciado su retiro, tras pasar los últimos años en el Real Madrid, entre lesiones y un estado de forma muy lejano al que se le vio en el Chelsea. Por parte del portero español, se espera que encuentre nuevo club cuando se abra la posibilidad en un equipo importante.

De Gea disfruta de su familia

Por lo pronto, De Gea disfruta de su nueva vida de casado, tras contraer matrimonio con la cantante y actriz Edurne García el pasado verano en Menorca, luego de 12 años de noviazgo. Actualmente residen en Madrid con su hija de dos años y medio, Yanay.

Justamente, se ha reportado que uno de los motivos principales por los que no ha fichado por un equipo de Medio Oriente es por las intenciones de formar una familia en Europa y, en lo posible, en la capital española.

Su negativa al fútbol árabe

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo fue uno de los interesados en fichar al portero español, que de momento prefiere esperar por la oportunidad de volver a demostrar su jerarquía en un club de alto vuelo europeo.

Con más de 540 partidos disputados entre los tres palos del arco del Manchester United y otras 45 presencias en el arco de la Selección Absoluta de España, los pergaminos de De Gea hablan por sí mismos y seguramente pronto dejará de disfrutar de sus propiedades en Manchester y Madrid para volver a la máxima competición.