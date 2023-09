"Despidan a ten Hag...": ex Manchester United amenaza al entrenador neerlandés

Manchester United tuvo un arranque irregular en la Premier League. Dos victorias y dos derrotas lo ponen en mitad de tabla. Se espera mucho más del equipo de Erik ten Hag, quien empieza a recibir algunas críticas y hasta amenazas de parte de viejas glorias identificadas con los Red Devils.

Queda mucho en la temporada y ten Hag todavía evalúa cuál será su once ideal. Algunos hinchas y ex jugadores ya piden como delantero titular a Rasmus Hojlund, flamante fichaje de este último mercado por 75 millones de euros. Uno de los que ya lo pidió fue Paul Parker, ex jugador de los Red Devils, quien jugó entre los años 1991 y 1995.

Para Parker, la llegada de Hojlund es imprescindible y ya lo pone como titular por encima de Anthony Martial. En este sentido, cree que el nacido en Copenhague debe de adueñarse del puesto, sobre todo por lo visto en sus pocos minutos jugados ante Arsenal. En caso de que ten Hag elija aún al delantero francés, para Parker, la familia Glazer, dueños de Manchester United, lo debe despedir.

Pedido y amenaza para que despidan a ten Hag

En una entrevista para SpilXperten, Parker pidió que Hojlund sea titular, caso contrario deberían despedir al entrenador neerlandés. “Si no es titular contra el Brighton, todos los aficionados querrán que despidan a Erik ten Hag, y eso casi estaría justificado“, consideró. “No tendría ningún sentido que arranque desde el banquillo“, agregó.

El ex lateral derecho de Manchester United, por supuesto, también tuvo duras palabras para con Martial. “Ni siquiera debería estar en el banquillo. Debe haber un jugador juvenil mejor que pueda sentarse en el banquillo, y Hojlund puede ser el primer delantero. Todos los aficionados del Manchester United están hartos de ver a un jugador con una actitud pésima , que siempre se enfurruña y se queja. Es una bendición que Man Utd finalmente tenga un atacante que juegue con entusiasmo“, opinó.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Manchester United?

Tras caer ante Arsenal, Manchester United tiene suficiente tiempo para preparar otro duro partido. Recibirá el sábado 16 de septiembre en Old Trafford a Brighton por la quinta jornada de la Premier League.

La formación de Manchester United versus Brighton

La probable formación para enfrentar a Brighton sería con Onana en el arco; Wan-Bissaka, Varane, Martinez y Shaw en defensa; Casemiro, Mount y Fernandes el trío en el mediocampo; mientras que en el ataque jugarían Antony, Hojlund y Rashford.