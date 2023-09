Guardiola, sin pelos sobre la Carabao Cup: "No gastó energía..."

“Tenemos muchos partidos por delante. Quizá podría haber puesto a Erling Haaland en los últimos 10 o 15 minutos, pero decidí no hacerlo”, empezaba Pep Guardiola en la rueda de prensa post Newcastle donde Manchester City dijo adiós a la Carabao Cup. Adiós al sueño del cuadruplete por el Etihad, donde habrá más descanso.

Un tanto del sueco Alexander Isak fue suficiente para que por primera vez en su historia como entrenador, Pep Guardiola caiga en la ronda inicial de un torneo. St. James Park fue un fortín y mantuvo su portería a cero ante un City donde las lesiones pegan en este inicio de curso y donde se extraño como nunca a los Haaland, Bernardo Silva o Kevin De Bruyne.

“Decidimos este once, como hacemos siempre en la Carabao Cup desde que estoy aquí. En la Carabao Cup siempre pongo a los jugadores menos habituales. Si pasas, pasas. Cuando llegas a las semifinales es cuando piensas en el título. No quiero gastar energía tan pronto en esta competición”, empezaba un Guardiola tajante y que eso sí, se ahorra hasta seis partidos más para una plantilla que se encuentra al límite. A pensar en la defensa de la Champions, Premier League y FA Cup.

A pensar en Wolves

La ausencia de fichas en la plantilla que no tengan dolencias, presente en cada decisión: “Desafortunadamente tenemos muchos lesionados y los que suelen jugar no lo hicieron hoy. Han jugado los menos habituales. Por desgracia tuve que poner a Manuel Akanji, aunque me habría gustado darle descanso, pero estas son las decisiones que siempre tomo”.

Manchester City no podrá ganar finalmente ese cuadruplete conformado por Carabao Cup, Champions, Premier y FA Cup que suponía la única forma de mejorar los registros conseguidos en los últimos 12 meses. Guardiola ya piensa en una primera división inglesa donde visitará a Wolverhampton el día sábado.

