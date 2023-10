Pep Guardiola se ha convertido en un verdadero símbolo y líder detrás del mejor momento en la historia del Manchester City. El entrenador español encontró su lugar en el mundo, y logró conquistar nuevamente la Champions League, con los mejores jugadores de su lado. Erling Haaland es uno de ellos, pero no llegó por casualidad, y mucho tuvo que ver el propio entrenador.

El delantero noruego habló con el medio británico The Telegraph, y reveló detalles nunca antes contados sobre la charla que tuvo con Pep Guardiola, la cual fue determinante para su llegada al City. Además, dio a conocer uno de los principales secretos que transforman al equipo en uno de los mejores del mundo.

La charla con Guardiola que llevó a Haaland al City

De acuerdo a Erling Haaland, la charla con Pep Guardiola fue clave para decidir su llegada al club inglés. Y relató lo siguiente: “Cuando hablé con él antes de firmar por el City me dijo ‘No me importa lo que hagas, haz lo que quieras. Pero cuando me tienes en el campo [de entrenamiento] tienes que estar enfocado. Si no, te golpearé.”

Vaya que el método ha funcionado, con apenas 23 años, Haaland no tardó nada en adaptarse al Manchester City, convirtiendo 36 goles en su primera campaña de Premier League, donde rompió el récord histórico de goles en una temporada y ganó, obviamente, la bota de oro.

Además, lleva 60 goles y 11 asistencias en 64 partidos con la camiseta Citizen, aunque parece que llevara una vida con el equipo.

El secreto del City de Guardiola

Haaland también contó que parte de esa filosofía de Guardiola es lo que ha llevado al City a convertirse en lo que es hoy. “Así es como él es, y como el City es como equipo y como club. Es el secreto del éxito. La presión está allí. Tenemos presión cada día, como equipo y como personas. Pero tienes que enfocarte en esa hora de entrenamiento al día, y luego relajarte durante el resto del día. No pensar en fútbol, no pensar en nada”, explicó.

El noruego también añadió, y ya desde su perspectiva sobre la situación: “Creo que eso es gran parte de motivo por que somos exitosos aquí. Luego del entrenamiento, ya no se piensa en fútbol. Tienes que pensar y demostrar en la cancha. Cuando estas allí, tienes que estar enfocado. Eso es lo que demanda Pep.“

El Manchester City viene de ganar la Champions League, Premier League y FA Cup en la pasada campaña, y ha comenzado la temporada como líder de la liga, y con dos victorias en Champions, mostrando que sigue siendo el equipo a vencer en el mundo fútbol hoy en día.