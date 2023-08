El escandaloso despilfarro de dinero del Chelseaen este mercado de pases ha llamado la atención de toda la Premier League, al punto de que los periodistas van consultándole su opinión al respecto a todo el mundo, y eso incluye a Pep Guardiola, entrenador del Manchester City.

El ingeniero detrás del vigente campeón de la Premier League -y de Champions- dio su usual rueda de prensa previo al encuentro que jugará su equipo este sábado ante Newcastle. Y entre las preguntas que le tocó responder, una estaba referida a los más de 1000 millones que ha gastado el Chelsea en lo que va del año calendario.

La comparación de Pep Guardiola entre los gastos de Manchester City y Chelsea

“Para el Chelsea es más fácil que para nosotros. Eso es seguro. Yo no me podría sentar aquí si hubiera gastado lo que el Chelsea en las últimas dos ventanas de transferencias. Ustedes [la prensa] me matarían. Eso es seguro, estaríamos bajo escrutinio como no te puedes imaginar. Lo sé“, destacó el entrenador.

Sin embargo, las grandes revelaciones de Guardiola llegaron después, cuando reconoció algunos de los fichajes que intentó hacer el Manchester City durante su gestión, pero que no se llevaron a cabo por los valores que pedían los clubes.

Guardiola reconoció que intentó fichar a Maguire para el City

“Quisimos a Harry Maguire y no lo fichamos porque no quisimos pagar lo que nos pedían. Quisimos a Cucurella, no pagamos. Quisimos a Alexis Sánchez, no pagamos. Al final vamos a pagar lo que es justo”, destacó el entrenador español.

Entendemos que la idea de Maguire surgió cuando el futbolista aún no había fichado por el United, de Cucurella cuando seguía en el fútbol español y de Sánchez cuando salió del Arsenal.

Sin lugar a dudas Manchester City fue uno de los equipos que en la última década más dinero gastó en transferencias, entre las que destacan los 100 millones por Jack Grealish o los 90 que ha puesto por Josko Gvardiol en este mercado.

Sin embargo, Pep traza la línea entre lo que ha hecho su equipo desde que él está a cargo y lo que ha gastado el Chelsea en apenas medio año y dos ventanas de pases.

¿Cuáles son los refuerzos de Manchester City en este mercado?

Manchester City, hasta el momento, anunció los fichajes de Josko Gvardiol (RB Leipzig) y Mateo Kovacic (Chelsea). Además, regresó Joao Cancelo (Bayern Múnich) de su préstamo. Y James McAtee (juvenil del club, 20 años) firmó su primer contrato profesional.

¿Qué jugadores se han ido del Manchester City esta temporada?

Los Skyblues, en tanto, se desprendieron de dos figuras importantes como Riyad Mahrez (Al-Ahli) e Ilkay Gündogan (FC Barcelona). También se fueron Yangel Herrera (Girona), Nahuel Bustos (Talleres), Issa Kaboré (Luton), Josh Wilson-Esbrand (Stade Reims) y Benjamin Mendy (FC Lorient).

¿Cuándo se juega el próximo partido de Manchester City?

Manchester City, tras ganar la Supercopa de Europa ante Sevilla, juega la segunda fecha de la Premier League. Juega este sábado 19 de agosto ante Newcastle en Etihad Stadium.

La formación de Manchester City versus Newcastle

Tras ganar la Supercopa de Europa y con varias bajas, Pep Guardiola haría algunos cambios para el partido de este sábado ante Newcastle. Así, Ederson; Walker, Dias, Gvardiol, Rico Lewis; Kovacic, Rodri; Foden, Julián Álvarez, Grealish; y Haaland sería la formación titular.