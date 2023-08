Las marchas de Moisés Caicedo y Romeo Lavia al Chelsea duele, así como ver a mitos como Jordan Henderson o Fabinho lucir los colores de Arabia Saudita tras millonarios pagos. Liverpool tiene problemas, estos pasan por la medular y dos interesantes prospectos de la última Copa del Mundo encajan en Anfield. Uno, a horas de ser oficial.

Pese a los fichajes de Alexis Mac Allister y Dominik Szoboszlai, faltan fichas para un equipo que recordemos no cuenta con Champions League en la presente campaña. Restan 14 días para que cierre una Ventana que pronto traerá novedades de peso para Jürgen Klopp y compañía. Competir con Todd Boehly y Oriente Medio, simplemente imposible.

“¡Wataru Endō a Liverpool, Here we go! Exámenes médicos reservados el jueves para el mediocampista japonés que se une desde Stuttgart por 18 millones de euros de tarifa…Los términos personales se acordaron en pocas horas cuando Endō le pidió al CEO de Stuttgart que se fuera y siguiera su sueño”, confirma Fabrizio Romano mientras otra operación de élite asoma en el horizonte.

El pulmón de Qatar gusta en Anfield

Tanto Manchester United como Atlético de Madrid han seguido de cerca sus pasos, pero todo apunta a que habrá que sumar a Liverpool a la lucha por una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo. Sofyan Amrabat y Fiorentina aguardan por ofertas mientras Fabrizio Romano confirma el interés de los Reds. ¿Cuánto vale? Por la Toscana hablan de sumas superiores a los 50 millones de euros.

Jürgen Klopp espera por soluciones para una medular más que tocada gracias a Chelsea y Arabia Saudita. Endo viajará rumbo a Anfield en las próximas horas y mientras se estudia que montos presentar por la estrella de Marruecos en la Copa del Mundo. Liverpool, gran candidato a ser uno de los protagonistas de este final de mercado. Por último pero no menos importante, de momento nadie abre la puerta a Riad por el futuro de Alisson.