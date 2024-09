Siguen las informaciones alrededor de una trama que durante las próximas 8 semanas se va a robar todas las miradas en el Reino Unido. Arrancó oficialmente el juicio al Manchester City por más de 100 posibles violaciones sistemáticas y adrede del Fair Play Financiero de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola conocerá su futuro en enero del 2025 por medio de un veredicto que no podrá ser apelado. Hay cinco tipos de delitos que se estudian ahora mismo.

¿De qué salen los 115 cargos que afronta el nuevo rey de la Premier League? Para el ente existen 5 casos donde Manchester City no cumplió las normas de la UEFA y el Fair Play Financiero entre 2013-14 y 2017-18. Recordemos que la investigación parte desde la llegada de Emiratos Árabes Unidos desde el 2009 hasta el 2023. También se presentaron 7 cargos por quebrar y violar la sostenibilidad financiera de la primera división inglesa entre 2015-16 y 2017-18. La mayor de las causas pasa por 54 acusaciones de no querer publicar información financiera del club en el periodo 2009-10 a 2017-18.

14 cargos por no entregar información detallada sobre el pago a jugadores y entrenadores en el periodo comprendido entre 2009-10 y 2017-18, así como 35 por no cooperar en la investigaciones de la Premier desde diciembre de 2018 a febrero de 2023 conforman todo. Se acusa al City de pagar contratos fuera del ecosistema permitido por la Premier League, de boicotear la investigación en su contra e igualmente de sacar ventaja en el césped con una serie de permisiones a nivel financiero que llevaron a grandes fichajes. Nunca en la historia de la liga se dio un juicio así.

De todo esto se acusa al Manchester City de Guardiola. El club ha negado en voz de Pep y en infinidad de oportunidades que sea culpable de todo lo que se le señala. Las sanciones van desde multas económicas, resta de puntos, retirada de títulos y hasta un descenso que podría darse desde la segunda división hasta la quinta categoría de fútbol ingles (algo que pondrá al City en el deporte amateur). Queda mucho, pero de momento informaciones de medios como The Athletic hablan de un escenario donde todo el torneo presiona para que e Etihad sea castigado.

El gasto de fichajes de Manchester City, uno de los puntos claves de la Investigacion: IMAGO

¿Por qué? Entienden los rivales de City que el equipo de Manchester inventó una situación económica para poder fichar más y mejor que nadie. Algo que se traduce en imponerse en e césped, en ganar partidos que dan títulos y por ende en conquistar el torneo. Pero ojo por que no solo clubes como Liverpool reclaman, sino también entidades que se fueron a segunda división y que terminaron la última jornada de los años 2009-2023 jugando contra Guardiola. Las cuentas en relación a cuantos de esos choques habrían sido ‘adulterados’ por todo lo mencionado anteriormente supera todo lo que pueda escribirse en una sola noticia.

La millonaria defensa que paga Manchester City

The Sun desvela que el club se ha puesto en manos del despacho de Lord David Pannick. Un abogado de prestigio que cobraría 6 mil dólares por hora, o mejor dicho más de 480 mil dólares semanales por defender los intereses del City. Sí, hablamos de un contrato similar a lo que reciben figuras como Erling Haaland o Kevin De Bruyne por sus servicios cada 12 meses.

Guardiola se va de Manchester City si hay sanción

“Ya les he dicho que si me mienten, al día siguiente ya no estaré aquí. Me iré y ya no seremos amigos. Pongo mi cara porque os creo al 100% desde el primer día y por eso defiendo al club”, reflexiones de un Guardiola que ha tenido que ejercer de portavoz del club alrededor de la trama y en infinidad de ocasiones. Pep termina contrato en verano del 2025 y de momento no se sabe que será de su futuro. ¿Casualidad? Cuesta pensarlo.