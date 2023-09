Manchester United tuvo unos últimos días de mercado con negociaciones en varios frentes y cerró hasta cuatro nuevos nombres para satisfacer las pretensiones de Erik ten Hag. No obstante, uno de los nuevos fichajes firmó contrato incluso con una lesión encima.

Sofyan Amrabat fue presentado este martes como nuevo fichaje de Manchester United. Firmó contrato por la cesión de un año que tiene con el conjunto mancuniano (en 2024 será fichado de forma definitiva y obligatoria). No obstante, trascendió un detalle que no pasó por alto en la revisión médica, pero que no hizo peligrar la transferencia.

Tal como informó The Athletic, el cuerpo médico de Manchester United detectó una “lesión menor en la espalda“ de Amrabat durante los exámenes físicos. Pese a esto, los Red Devils lo firmaron igual, ya que creían que no se trataba de una molestia grave.

Sofyan Amrabat forma parte de la convocatoria de la selección de Marruecos para esta fecha FIFA, por lo que aún no podrá trabajar a las órdenes de Erik ten Hag, independientemente de la lesión. De hecho, tal como informó el citado medio, el mediocampista de 27 años había sufrido una lesión en la misma zona durante la última Copa del Mundo en Qatar donde los marroquíes terminaron en un histórico cuarto lugar.

¿Cuáles son los refuerzos del Manchester United durante este mercado?

Manchester United, hasta el momento, confirmó los fichajes de Altay Bayindir (Fenerbahçe), Rasmus Hojlund (Atalanta), Mason Mount (Chelsea), André Onana (Inter), Jonny Evans (Leicester) y Sofyan Amrabat (Fiorentina). Además, llegó Sergio Reguilón (Tottenham) en calidad de cedido.

¿Qué jugadores se fueron del Manchester United esta temporada?

Los Red Devils, en tanto, transfirieron a Dean Henderson (Crystal Palace), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Fred (Fenerbahce), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Alex Telles (Al-Nassr) y Zidane Iqbal (FC Utrecht). Brandon Williams (Ipswich), por su parte, se fue cedido al igual que Mason Greenwood (Getafe) y Álvaro Fernández (Granada). En tanto, Éric Bailly (Besiktas), David De Gea, Phil Jones, Axel Tuanzebe y Jack Butland (Rangers) terminaron sus contratos. Mientras que Marcel Sabitzer (volvió a Bayern Múnich y fue fichado por Borussia Dortmund) y Wout Weghorst (Burnley) finalizaron sus préstamos.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Manchester United?

Tras caer ante Arsenal, Manchester United tiene suficiente tiempo para preparar otro duro partido. Recibirá el sábado 16 de septiembre en Old Trafford a Brighton por la quinta jornada de la Premier League.