“Ya hemos hablado de tres nombres, es importar presentar a la persona indicada en tres semanas. Estamos trabajando”, palabras de Rudi Völler como entrenador interino de una selección de Alemania que empieza a moverse de cara a encontrar su nuevo DT. Eso sí, Jürgen Klopp se baja del barco y confirma que sigue en Anfield.

Liverpool no perderá a su máxima cabeza. Los rumores de un interés de la DFB en el alemán se habían tomado una prensa inglesa donde ya llegan los últimos reportes de una saga que tiene a Die Mannschaft sin DT hasta nuevo aviso. Klopp se baja de una lista de candidatos donde todos los caños apuntan hacia el mismo destino por estas horas. The Special One pertenecerá solo a Merseyside.

“Tiene un contrato a largo plazo con el Liverpool. No está disponible para el puesto de entrenador nacional”, palabras de Marc Kosicke, agente de Jürgen Klopp a Sportschau que cierran la puerta de Anfield para reforzar a Die Mannschaft. Bayern Múnich por su parte, empieza a ceder ante una Federación con prisas y urgencias.

Nagelsmann se acerca

El ex entrenador de Hoffenheim y RB Leipzig se sitúa según medios como BILD, en la máxima prioridad de Alemania a corto plazo. Por Bayern Múnich, donde Julian Nagelsmann tiene contrato hasta el 2026 y por ende podrían pedir una indemnización en caso de un interés de la DFB, abren la puerta a su llegada a Berlín. Tres semanas y media de tiempo dio Völler a la saga.

“Un posible acuerdo no fracasará por culpa del Bayern Múnich”, declaraba en las últimas horas Uli Hoeneß desde el Allianz Arena sobre un futuro de la selección de Alemania que empieza a tocar la puerta de Nagelsmann de manera oficial. Klopp se queda en Anfield y Die Mannschaft corre contra el tiempo para encontrar técnico de cara a la EURO que tendrá lugar en tierras germanas sobre el verano del 2024.