Ángel Di María revolucionó Portugal con su regreso a Benfica. El campeón del mundo con Argentina decidió retornar al primer club que lo recibió en Europa. Aunque su destino pudo haber sido diferente ante los millones que le ofrecieron para jugar en Arabia Saudita.

Fideo reveló en una entrevista con DSports Radio que el fútbol saudí buscó su llegada durante el comienzo del mercado de verano europeo. Se tomó un tiempo para evaluar todas las propuestas que tenía sobre la mesa. Además de Benfica y Arabia Saudita, también lo buscaron del fútbol de los Estados Unidos. Al final, optó por volver a Portugal.

“Me llamaron de Arabia Saudita, tuve muchísimas opciones, la tentación es cien por ciento porque los números que manejan son increíbles, pero elegí con el corazón“, sentenció el ex Real Madrid, PSG y Juventus. El fútbol saudí viene siendo protagonista en el mercado con fichajes superlativos como los de Neymar (Al Hilal), Karim Benzema (Al Ittihad), Riyad Mahrez y Franck Kessié (Al Ahli), entre otros.

A la hora de explicar las razones para elegir a Benfica por sobre Arabia Saudita, Di María expone las complicaciones de vivir en aquel país. “Dejé de lado todo lo demás, elegí a Benfica, quise que mi familia siga siendo feliz en Europa, y no irme a un lugar donde capaz no lo pasaba bien. Te dan de todo, pero vivir ahí no es fácil, tengo gente cercana que me lo dijo“, aseguró.

Y agregó: “Hablé con gente de Arabia por respeto, podés ganar lo que no ganás en cinco carreras, pero elegí con el corazón y decidí volver a Benfica. Era lo que realmente deseaba“.

Dí María reveló lo que sintió con su recibimiento en Benfica

La elección de Benfica también implica algo sentimental. Di María jugó entre 2007 y 2010 en este equipo con el que ganó tres títulos locales. El recibimiento de los hinchas cuando tuvo que cerrar el fichaje, lo maravilló.

“Agradecido a Benfica, a la gente, porque no se hace habitualmente un recibimiento como el que tuve. Estuve hace 13 años y me fui por la puerta grande después de ganar la Liga después de muchos años. Y volver y entrar otra vez por la puerta grande me hizo muy bien, me hizo sentir otra vez feliz, otra vez jugador“, expresó.