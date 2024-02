Este martes 13 de febrero (desde las 21:00 horas de Europa Central) el Real Madrid de Carlo Ancelotti se medirá al Leipzig en uno de los encuentros correspondientes a la ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2023/2024 en el Red Bull Stadium, cita a la que, en principio, no podrá asistir Jude Bellingham.

Resulta que el inglés sufrió un esguince de tobillo ante el Girona el pasado sábado en el Estadio Santiago Bernabéu, por lo cual le diagnosticaron cerca de un mes de inactividad. Sin embargo, Marco Rose, estratega del elenco alemán al que enfrentará el Merengue por la competencia continental, desconfía de que no vaya a estar presente.

”Hasta que no lo vea no lo voy a creer. Conozco bien a Jude (Bellingham) y sé que hará todo lo posible por estar en el campo este martes”, apuntó este lunes 12 de febrero en rueda de prensa el timonel del Leipzig, quien dirigió al futbolista en cuestión durante la temporada 2021/2022 en la que coincidieron en el Borussia Dortmund.

De todas maneras, la Casa Blanca, si bien no aclaró quiénes son los que integran la lista de convocados por Carlo Ancelotti para el primer partido de la fase de eliminación de la UEFA Champions League, sí realizó publicaciones en sus cuentas de redes en las que se ve a varios de los futbolista en el aeropuerto de Barajas, pero en ningún momento aparecer Bellingham. Por lo que lo más probable es que se haya quedado en Madrid para seguir con su rehabilitación.

Jude Bellingham, otra de las bajas sensibles del Real Madrid en la temporada

Jude Bellingham, con su esguince de tobillo, es un titular más del Real Madrid que no podrá estar ante Leipzig por lesión. Se suma a Thibaut Courtois, David Alaba y Eder Militao, todos con rotura de ligamentos, y a Antonio Rudiger, que se transformó en baja desde el choque con Mason Greenwood ante el Getafe el pasado jueves primero de febrero.

Con este escenario, es posible que Carlo Ancelotti, para enfrentar al conjunto alemán bajo el marco de la ida de los Octavos de Final de la Champions League, cuente con el siguiente once inicial: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Nacho Fernández, Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Tony Kroos; Brahim Diaz, Vinícius Júnior y Rodrygo Goes.

Los otros cruces de los Octavos de Final de la Champions League

Además de Leipzig vs. Real Madrid, los otros cruces por por los Octavos de Final de la Champions League son: Copenhague vs. Manchester City, PSG con Real Sociedad, Lazio frente al Bayern Munich, PSV vs. Borussia Dortmund, Inter de Milán ante Atlético de Madrid, Porto frente a Arsenal y Napoli vs. Barcelona.