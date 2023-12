París Saint Germain está seguro de poder renovar a Kylian Mbappé. Por lo menos eso indican las fuentes más cercanas a una entidad que llegará al 1 de enero en el mismo escenario que durante el pasado 2022. Real Madrid asecha, la Premier League medirá sus opciones y por Francia manejan dos pilares pensando en convencer al delantero de seguir ligado a un país que necesita más que nunca de sus goles. Dejarle ir costará mucho dinero no solo al PSG o a Qatar. La Galia se juega mucho.

Si nada se tuerce Mbappé llegará a inicios del 2024 como agente libre. Un ítem que hará que cualquier entidad del planeta pueda soñar con sus servicios. Diario AS y L’Equipe hablan de un nueva oferta (puede que la última) del PSG para renovarle por periodos que parten desde los 12 meses. Los Juegos Olímpicos y ser el máximo anotador en la historia de la Ligue 1, las bases de una propuesta donde eso sí, Kylian tendrá que renunciar a una parte de los 73 millones de euros que recibe anualmente desde Doha. No es una decisión fácil y todas las partes lo saben. Incluido Real Madrid por supuesto.

Recordemos que a los JJOO solo pueden ir tres jugadores por encima de los 23 años. Un contexto que PSG nunca haría un problema si Mbappé se queda. El delantero tiene grandes chances de ser el abanderado de la federación gala en un acto tan simbólico como único si es que todavía es jugador de París. Se desconoce si es que Real Madrid o la Premier le permitirían esto en pleno boom de su fichaje y con tantos compromisos económicos como deportivos por delante después de hacerse con sus tantos. Muchos intereses se cruzan en este sentido.

“La decisión de ir a los Juegos concierne a mi empleador, si decide que no tengo que ir, respetaré la decisión”, decía el delantero en el último parón de selecciones sobre el tema- rancia quiere a su máxima figura abriendo una fiesta Olímpica que vuelve a París. Desde 1924 que la capital gala no tiene dicho orgullo y contar con Kylian como jugador de su torneo sería un triunfo más para todas las ramas de la organización. Es la cara del torneo para muchos.

Goles es la otra palabra clave de esta historia. PSG quiere a un Mbappé histórico en todos los sentidos, incluidos esos que parecen imposibles al ojo humano. Se contacta con su entorno para que entregue una vida más al Parque de Los Príncipes y que empiece una carrera para ser el máximo anotador de la historia de la primera división francesa. Kylian tiene 179 gritos sagrados, todavía lejos de los 299 que firmase el argentino Delio Onnis. Este lo hizo entre Reims, Mónaco, Tours y Toulon desde 1971 hasta el año 1986.

Dinero, otro problema si se va Mbappé

Pero no solo para PSG, sino para toda Francia. La última venta de derechos de TV hasta el 2029 no superó los 800 millones de euros. Una novena parte de lo que se consigue en otros torneos como la Premier. Sin Lionel Messi, sin Neymar y con Mbappé fuera quien sabe hasta cuanto puede bajar todo . La Galia no puede quedarse sin una figura para promocionar su certamen ante el mundo.

Real Madrid se planta el 15 de enero

Es un polvorín la prensa local a la hora de hablar del futuro de Kylian. Medios como Cadena SER niegan que el club vaya a ofertar por sus servicios, otros como Relevo, AS o MARCA hablan de escenarios beneficiosos, pero todos coinciden en un solo punto. Para mediados de enero Real Madrid tendrá decidido su objetivo en la delantera de cara al mercado de fichajes del 2024. ¿Será Mbappé?