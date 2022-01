Cuándo la pandemia parecía alivianarse, una nueva variante extremadamente contagiosa puso nuevamente en jaque al deporte, entre otras muchas cosas, claro. Y volvieron a sugir los interrogantes sobre cómo retornar a la práctica deportiva para recuperar la sensación de plenitud. ¿Cómo se hace para volver al deporte tras el Covid?

Siempre es importante tener en cuenta el alta médica y un seguimiento de profesionales que certifique que el organismo se encuentra listo para retomar. Escuchar el cuerpo y atender las necesidades y las diferentes sensaciones es muy importante para no forzar. Siempre hay muchas ganas de volver pero es importante no exigirse de más por el "tiempo perdido".

Según un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine, que analizó a un total de 147 atletas de elite del Reino Unido en enero del 2021 (previo a la aparición de la Omicron), se informó que la mayoría encontró como síntoma frecuente la fatiga (57%), tos seca (50%) y dolor de cabeza (46%). Y que esos síntomas persistieron entre una semana y 17 días, aunque para algunos fue bastante más. Ese sindrome se llama post covid o long covid, que es la remanencia de algunos síntomas leves pero molestos.

Carolina Pappalettere, cardióloga y deportóloga, recomienda realizar estudios luego de haber pasado el virus. Para aquellos atletas de alto rendimiento es importante que cuenten con una ergometría, un laboratorio completo, una placa de tórax y un ecocardiograma doppler.

"Siempre hay que tener en cuenta a cada paciente de manera particular, no es lo mismo alguien que haya tenido un montón de antecedentes, enfermedades previas, patologías cardíacas o si es una persona completamente sana; también cómo fueron los síntomas y considerar si tiene esquema completo de vacunación o no", explica. Por eso la importancia de consultar con un médico para evaluar cómo puede ser el regreso a la actividad.

Una vez que se tenga el alta, lo ideal es retomar de forma progresiva, con ejercicios de baja y moderada intensidad para ir adaptando al cuerpo. Y estar atentos a cualquier síntoma que resulte dudoso: siempre consultar. Para algunos deportistas es normal experimentar falta de aire y fatiga durante un tiempo más pero a que los exámenes tuvieron resultados normales. Otro síntoma normal es la sensación de no volver al mismo estado físico que antes del contagio.

El tiempo de inactividad durate el período de enfermedad puede causar cierto grado de desentrenamiento (dependiendo también cómo fueron los síntomas) por eso es importante que la suba de cargas sea progresiva, para no generar una lesión.