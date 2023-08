Dybala se entrenó con normalidad, apunta a jugar en Roma vs. Milan

Paulo Dybala quedó afuera de los convocados de la Selección Argentina. De acuerdo al periodista Gastón Edul, padece una lesión y ese fue el motivo por el que quedó afuera de los primeros partidos de la Albiceleste en las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, este jueves, se entrenó de forma normal con todos sus compañeros de la Roma y apunta a tener participación en el partido ante Milan por Serie A.

De acuerdo a la información de Sky Sport Italia, la Joya formó parte de los entrenamientos del equipo de Jose Mourinho. Además, fue la primera práctica que compartió con el flamante fichaje giallorosso, Romelu Lukaku. Según Angelo Mangiante, ambos apuntarían a estar en el banco de suplentes para el partido ante Milan.

¿Está lesionado Paulo Dybala?

Este jueves fue el primer entrenamiento que Dybala compartió con sus compañeros en toda la semana. Cabe recordar que en el último partido ante Hellas Verona (derrota por 2-1), el cordobés jugó 68 minutos hasta que fue reemplazado por Ola Solbakken. Todo parecía indicar que se retiró con una molestia.

Esa molestia fue confirmada días después. El campeón del mundo con Argentina padeció problemas en el aductor de su pierna derecha. Por eso, estuvo trabajando de forma diferenciada durante la última semana. Pese a ello, este jueves, trabajó con el grupo y podría tener minutos ante Milan.

Jose Mourinho deberá decidir si Dybala suma minutos ante Milan Roma todavía no ganó en este arranque de la Serie A. Empató ante Salernitana en el debut y cayó ante Hellas Verona como visitante, por lo que necesita ganarle a uno de los candidatos al título para no quedar rezagado.

Lionel Scaloni lo resguarda

La decisión de Lionel Scaloni de no convocar a Dybala apuntaría a este problema físico en el aductor, más allá de que pueda jugar con Roma ante Milan. Desde el cuerpo técnico de la Selección Argentina, no quieren arriesgar a la Joya para que no sufra una lesión más grave. El descanso durante esta fecha FIFA de septiembre le permitirá recuperarse.