José Mourinho en la cuerda floja: se juega el puesto en el Roma vs. Cagliari

José Mourinho, conocido por su carácter fuerte, llegó a la Roma con grandes expectativas. Durante su primera temporada, logró llevar al equipo a la sexta posición en la Serie A y a una final de la Europa League, donde cayó vs. Sevilla por penales.

Sin embargo, el inicio de la nueva campaña no ha sido el esperado. La Roma se encuentra con solo dos victorias en siete partidos en el calcio y el DT está siendo cuestionado.

¿Aumenta la presión para Mourinho en Roma?

Tras una derrota contundente 4-1 ante el Genoa, los rumores sobre la posible salida de Mourinho comenzaron a tomar fuerza. Según el medio italiano Correire dello Sport, Dan Friedkin, propietario de la Roma, estuvo a punto de despedir al técnico lusitano, pero fue persuadido por el director deportivo Tiago Pinto para darle más tiempo.

¿Quién reemplazaría a Mou?

Si bien Mourinho sigue al mando, ya se barajan nombres para su posible sustitución. Hansi Flick, ex entrenador del Bayern Múnich y de la selección alemana, es uno de los candidatos que suena con fuerza.

Flick, quien llevó al Bayern a conquistar su última Champions League, podría ser una opción interesante para revitalizar al equipo romano.

La defensa de Mourinho

Ante las críticas y rumores, Mourinho no ha permanecido callado. En declaraciones recientes, el técnico portugués mencionó que no es el único responsable de la situación actual del equipo. “En el futbol, y en la vida, hay múltiples factores. No puedes decir que una persona es la única responsable“, expresó.

Además, reveló que rechazó una oferta millonaria para dirigir al Al-Hilal de Arabia Saudita, que habría sido la más alta en la historia para un entrenador. Mourinho aseguró que se mantuvo fiel a su compromiso con la Roma y sus aficionados.