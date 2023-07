"No tiene precio, es como mi hijo", Presidente descarta vender a un crack

El mercado de pases de la Temporada 2023/24 está en su apogeo, y con la cantidad de movimientos que hay en los últimos días, ningún jugador esta a salvo. Especialmente el mundo de los delanteros, donde el traspaso de Harry Kane o de Mbappé podría movilizarlo todo.

Presidente de Lazio descarta vender a su crack

Con ello, algunos jugadores que hoy no están en el radar de nadie, podrían ser tentados por otros equipos. Uno de esos jugadores es el centrodelantero titular de la Selección Italiana y de la Lazio, y su Presidente ya se expresó al respecto.

Ciro Immobile es un nombre que -en este mercado- no ha sido mencionado demasiado, pero por si las dudas, el Presidente de la Lazio, Claudio Lotito, descartó una posible venta.

“No he recibido ninguna oferta oficial por Immobile. Es como mi hijo, no esta a la venta”, destacó el mandamás de Lazio en charla con Messaggero. “La única forma de tentarme por Immobile sería una propuesta de 50 millones de euros… y no estoy seguro, ni siquiera por ese monto.”

Este comentario de Lotito corresponde a los leves rumores que indican que los árabes estarían interesados en llevarse al delantero, y el Presidente ya comienza a marcar la cancha con respecto al dinero que deberán poner para entablar conversaciones.

Cabe destacar que Lazio ya ha vendido a Sergej Milinkovic-Savic al Al-Hilal, por lo que el equipo deberá suplantar a uno de sus estandartes en el mediocampo, y Lotito no tiene intenciones de hacer lo propio en ataque.