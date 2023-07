El reloj se sigue acercando a cero, París Saint Germain espera por posturas oficiales y desde Real Madrid el optimismo parece no dejar de crecer. Kylian Mbappé acapara todo ahora mismo pensando en un mercado de fichajes donde si bien nada parece seguro en cuanto al futuro de la estrella de Le Bleu, los tiempos siguen jugando a favor de la casa blanca.

“He vivido toda mi vida en Francia, pero mi hijo podría ser diferente”, son las últimas declaraciones de un futbolista cuya contrato hasta el 2024 tiene ahora mismo paralizadas a las capitales de España y Francia. PSG dio un plazo de dos semanas a un Kylian Mbappé que pronto volverá a París para dejar en claro si acepta o no las ofertas para renovar. Optimismo en Real Madrid.

¿Por qué? Varios motivos. El primero pasa por entender como cada día que Mbappé no renueva es otro en que acerca al Bernabéu. PSG no quiere alargar la novela, tiene el Fair Play Financiero encima y medios como ESPN no dudan en el análisis de dicha situación: cuando Kylian vuelva a París todo apunta a divorcio. Portales como RMC Sport ya dejaron en claro tanto que el delantero no va a modificar su discurso así como Qatar ha contratado a intermediarios de cara a solucionar las diferencias con su entorno.

31 de julio, límite

Dicha fecha obliga al PSG a pagarle a su estrella 70 millones de euros como prima de fidelidad. Si Mbappé dice que se quiere ir no va a cobrarlos, hito clave para pensar que antes de la llegada del mes de agosto Kylian no va a decir que quiere hacer. Por la Cadena SER en España no dudan que su primer objetivo pasa por recibir lo pactado con Qatar hace poco más de 14 meses.

Carlos Carpio, director de MARCA, no duda que todo puede ser una estrategia de comunicación y que el futuro de Mbappé podría estar más decidido de lo que creemos. Por último pero no menos importante, ESPN cierra apuntando como Real Madrid no dirá públicamente que quiere al crack gracias a los últimos fracasos a la hora de incorporarlo. Cautela y esperar, mejor que arriesgarse a volver a perder ante el dinero de Oriente Medio.

Mbappé volverá a la disciplina del PSG el próximo lunes para verse por primera vez las caras tanto con Nasser Al-Khelaifi como con Luis Enrique. L’Equipe indica que las primeras consecuencias a todos lo dicho, visto y por decir de estas jornadas, serán realmente esclarecidas cuando Doha tenga que decidir si lleva o no a su delantero por la pretemporada en Asía. ¿Tic-Tac? Por lo menos para que Kylian tenga que decir si acepta prorrogar o no en Francia.