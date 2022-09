La Selección de Italia deberá afrontar el partido por el boleto al Final Four de la Nations League sin una de sus figuras.

La Selección de Italia tiene un partido clave este lunes 26 de septiembre. La Azzurra visitará a Hungría en el Puskás Aréna Park por la fecha 6 de la UEFA Nations League, en un partido por el pase al Final Four. Roberto Mancini deberá afrontar el encuentro sin una pieza clave.

Italia ha resurgido en la Nations League y ha llegado al último partido con posibilidades de meterse en el Final Four del Grupo 3 de la Liga A. Todo se definirá en el enfrentamiento directo de este lunes ante Hungría, que llega como puntera del grupo.

Hungría mantiene una ventaja de 2 puntos sobre Italia de cara a esta última fecha, por lo que la Azzurra se ve en la obligación de ganar su partido para meterse en el Final Four. No será un encuentro sencillo y Mancini no contará con uno de sus pilares.

Immobile descartado

Ciro Immobile estuvo ausente del partido ante Inglaterra por un problema en el bícep femoral del muslo derecho. Se esperaba que el delantero estuviera recuperado para el partido definitorio, pero luego de una resonancia magnética, se tomó la decisión de que este no viaje a Budapest. Así lo informó La Gazzetta dello Sport.

El medio tambén destacó que, tras las últimas revisiones médicas, hubo un llamado por parte de Claudio Lotito, presidente de Lazio. El empresario italiano habría pedido al cuerpo técnico de la selección no forzar la recuperación de Immobile.