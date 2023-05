El Real Madrid de Carlo Ancelotti, ya prácticamente con un pie afuera de la lucha por el título de LaLiga (si el Fútbol Club Barcelona le gana el fin de semana al RCD Espanyol ya no tendrá chances de alcanzarlo en la tabla de posiciones), se enfoca en la Final de la Copa del Rey contra el Osasuna y en la Semifinal de la UEFA Champions League vs. Manchester City.

Respecto al primero de los objetivos que se le asoman a la Casa Blanca, el entrenador italiano pudo confirmar este jueves cuatro de mayo dos buenas noticias: Karim Benzema y Luka Modric viajan a Sevilla junto al resto de los integrantes del plantel principal para estar, si no se presentan imponderables, en el Estadio La Cartuja contra el conjunto de Pamplona.

Tanto el atacante francés como el volante croata no pudieron participar del compromiso que el Real Madrid tuvo ante el Real Sociedad el martes por la noche (fue triunfo de los de Imanol Alguacil 2 a 0 con tantos de Take Kubo y Ander Barrenetxea Muguruza) por diferentes dolencias físicas, pero ya estarían en condiciones de regresar y estar presentes no solo con el Osasuna sino también vs. Manchester City.

Convocados del Real Madrid de Carlo Ancelotti para la Final de la Copa del Rey

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Luis López. Defensas: Dani Carvajal, Eder Militão, Jesús Vallejo, David Alaba, Nacho Fernández, Álvaro Odriozola, Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger y Ferland Mnedy. Centrocampistas: Tony Kroos, Luka Modric, Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Dani Ceballos y Eduardo Camavinga. Delanteros: Eden Hazard, Marco Asensio, Rodrygo Goes, Mariano Vinícius Junior y Karim Benzema.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Osasuna por la Final de la Copa del Rey?

Real Madrid vs. Osasuna será el partido que defina la Copa del Rey 2022/2023. El encuentro en cuestión se desarrollará este sábado seis de mayo desde las 22 horas de Europa Central en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Por cierto, el juez designado por las autoridades de la competencia para el evento señalado es José María Sánchez Martínez.