El mercado de pases está cada vez más cerca a medida que van definiéndose los torneos más importantes de la temporada. Aún hay trofeos de primer nivel en disputa, pero las directivas de los clubes más importantes ya tienen un ojo en lo que será el período de transferencias del próximo verano en Europa.

Luego de una decepcionante campaña y de lo más cambiante, Chelsea es uno de los equipos apuntados a pegar un volantazo de cara a la siguiente temporada, con una buena cantidad de nombres tanto en la columna de altas, como en la de bajas. En las últimas horas se informó sobre la posible salida de Thiago Silva, pero el propio defensor salió a explicar su situación.

Es que el brasileño acababa de extender su vínculo con los blues por una temporada más, hasta junio de 2024, pero se lo relacionó en los últimos días a un fichaje por Fluminense para juntarse con su compatriota Marcelo, que es una de las figuras actuales del conjunto carioca.

Sin embargo, Thiago Silva tomó la palabra ante ESPN y se encargó de ratificar su compromiso para el club londinense: “Ahora no hay nada entre el Fluminense y yo. He ampliado mi contrato porque quiero seguir en el Chelsea. Incluso le he dicho a mi mujer que no sé nada de esos rumores de una reunión con la directiva del Fluminense. Siempre he respetado mis contratos“.

El zaguero está afrontando su tercera campaña con la camiseta de Chelsea y ya disputó 115 encuentros, convirtiéndose en uno de los referentes del plantel actual. Además, supo llevar al equipo de Stamford Bridge a la conquista de la Champions League, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa.