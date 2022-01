La polémica se apodera fuerte del mundo del tenis. Novak Djokovic finalmente podrá jugar el Australian Open al recibir una exención médica, pese a no estar vacunado contra la Covid-19. De esta manera, con todo lo que se dirá de ahora en más al respecto, podrá estar en el primer Grand Slam del año, que comenzará el próximo 17 de enero.

En redes sociales, Djokovic publicó una fotografía con su equipaje cerca del avión que lo depositará en tierras australianas. En un mensaje, confirmó que recibió la exención médica para jugar en el Abierto de Australia. "He pasado un tiempo fantástico con mis seres queridos para descansar y hoy me dirijo al Down Under con un permiso de exención médica. ¡Vamos 2022!", escribió.

El número uno del mundo puso en duda desde hace algunas semanas su participación en el Australian Open debido a las restricciones para entrar al país. De hecho, se bajó de la ATP Cup, lo que era un indicio de lo difícil que podría ser la posibilidad de verlo en el primer Grand Slam del año. Sin embargo, recibió la exención médica que le permitirá entrar al país oceánico, y que ya siembra la polémica en el mundo del tenis.

Australia, uno de los países que más tiempo lleva confinado a causa de la pandemia de Coronavirus, sólo permite su ingreso a los jugadores que estén inmunizados con las vacunas aprobadas por el propio país y a los que hayan recibido un permiso especial. De hecho, hay ciertos tenistas que no podrán estar en la cita debido a que están inoculados por otras dosis, pero en el caso de Djokovic se recurrió a una exención médica.

¿Cómo logró Djokovic la exención médica para ir a Australia?

De acuerdo al comunicado de Tennis Australia, organismo que dirige dicho deporte en el país, "se establecieron protocolos justos e independientes para evaluar las exenciones médicas", entre ellas, la de Djokovic. A su vez, aclararon que en el informe de excepción, dos órganos médicos independientes intervinieron en el certificado de aprobación para el serbio: uno está conformado por médicos especializados en inmunología y medicina general, y el otro por un grupo de expertos en medicinas seleccionados por el gobierno local.