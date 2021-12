Pese a la organización prevista, Novak Djokovic tendría decidido no jugar la ATP Cup 2022 y también estaría en duda su participación en el Abierto de Australia. Conoce los motivos.

¿Por qué Novak Djokovic no jugará la ATP Cup?

Novak Djokovic volverá a finalizar el año como número uno del ranking mundial de tenis. El nacido en Belgrado conquistó cinco títulos en el transcurso del 2021 y estableció las expectativas en lo más alto para la próxima temporada. Sin embargo, no estaría presente en el primer torneo de la nueva campaña debido a que tendría decidido ausentarse de la ATP Cup.

Según reveló el portal serbio Blic Sport, Nole continúa con la rutina de entrenamiento prevista en su ciudad de origen. No obstante, no jugaría en el certamen por equipo que reúne a diferentes países. Además, se mantiene la posibilidad de que renuncie a defender la corona y tampoco forme parte del Abierto de Australia. En los próximos días, anunciaría de manera oficial si participará o no en el primer Grand Slam del 2022.

Existen dos versiones sobre la posible ausencia de Djokovic en la ATP. Por un lado, podría estar relacionada con la exigencia de los organizadores de presentar el esquema completo de vacunación contra el Covid-19. Hasta el momento, el tenista jamás confirmó si había decidido inocularse.

De todas maneras, la determinación también podría deberse al incremento de contagios por coronavirus, lo cual podría generar que el líder del escalón internacional se resguarde de cara al comienzo del Abierto de Australia.

¿Cuándo y dónde se jugará la ATP Cup?

La ATP Cup 2022 se llevará a cabo del 1 al 9 de enero de 2022. La ciudad elegida para albergar el torneo es Sídney, Australia.