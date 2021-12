¿Qué figuras no jugarán el Abierto de Australia y quiénes están en duda?

El Abierto de Australia 2022 se encuentra a la vuelta de la esquina. Luego de haber gozado de un descanso, los tenistas intensifican la preparación para cumplir con los objetivos pautados en el primer Grand Slam de la temporada. Sin embargo, algunos jugadores no podrán estar presentes en la competencia por diferentes motivos, mientras que otros aún están en duda.

- ¿Cuándo comienza el Abierto de Australia 2022?

La diseminación de la variante Ómicron del Covid-19 es uno de los motivos que mantiene en estado de alerta al certamen. Pese a que aún restan algunas semanas para el comienzo de la nueva edición, continúa el incremento de contagios por coronavirus y, en consecuencia, algunas figuras deben interrumpir la pretemporada para cumplir el aislamiento obligatorio.

- Tenis: ¿Cuándo se jugarán los cuatro Grand Slams en 2022?

En este escenario, ya se confirmaron ausencias de renombre para la ATP Cup, el torneo de naciones que oficia como antesala del Australian Open. Además, algunos integrantes del cuadro masculino y femenino del campeonato que se disputa en Melbourne deben iniciar su temporada más tarde por lesiones o molestias físicas que les impide estar en óptimo estado.

- "No lo tengo decidido" Nadal pone en duda su participación al Abierto de Australia, este es el motivo

- Djokovic derrotó a Medvedev en la final del Abierto de Australia 2021

Las bajas confirmadas más importantes del Abierto de Australia

Hasta el momento, las bajas confirmadas más importantes del Abierto de Australia son las de Roger Federer, Stan Wawrinka, Dominic Thiem, Milos Raonic, Guido Pella, Kyle Edmund, Jeremy Chardy, Vasek Pospisil y Nadia Podoroska. Los casos varían entre sí, ya que algunos decidieron no disputar el torneo por decisión propia, mientras que otros se recuperan de lesiones.

Los jugadores que están en duda para el Abierto de Australia

Además de las bajas confirmadas, existen varios integrantes del cuadro masculino y femenino que se encuentran en duda para la nueva edición del Australian Open. La lista la integran: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andrey Rublev, Aslan Karatsev, Denis Shapovalov, Evgeny Donskoy, Dennis Novak, Emma Raducanu y Belinda Bencic.

¿Por qué Djokovic y Nadal están en duda para el Abierto de Australia?

Novak Djokovic, número uno del mundo y último campeón del Abierto de Australia, no jugará la ATP Cup e incrementó las dudas sobre su presencia en el torneo de Melbourne. El motivo podría estar relacionado con la obligación de presentar el esquema completo de vacunación contra el Covid-19. Hasta el momento, el tenista no confirmó si fue inoculado. En caso de no estar vacunado, un jugador solo podría participar si recibe una exención médica.

Mientras que Rafael Nadal, sexto del ranking y ganador del Australian Open en 2009, sembró interrogantes acerca de si acudirá a la competencia debido a que no juega desde agosto pasado por una lesión en el pie y sufrió un contratiempo en la pretemporada al haber contraído coronavirus. Por lo tanto, no logró desarrollar la preparación de la manera prevista.

¿Cuándo y dónde se juega el Abierto de Australia?

El Abierto de Australia 2022 se llevará a cabo del lunes 17 al domingo 30 de enero de 2022, en Melbourne Park.