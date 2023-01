Habrá un nuevo campeón en el Abierto de Australia, donde Rafael Nadal Parera ha sido eliminado en la segunda ronda del primer Gran Slam del año. El balear cae ante Mackenzie McDonald con un marcador de 6-4, 6-4 y 7-5 que se no alargó más de 2 horas y 32 minutos. Las molestias en la cadena del manacorí marcaron todo.

El Rod Laver Arena era testigo de como en el octavo game del segundo set el balear realizaba diversos movimientos tras un golpeo de revés que prendía todas las alarmas. Nadal se agarraba la cadena, buscaba elongar su cintura y decidía mantenerse en un encuentro que acabaría perdiendo ante un Mackenzie McDonald que terminaría imponiéndose en tres sets donde las molestias de Rafa se hicieron presentes. Sorpresa mayor en Melbourne.

"No puedo decir que no estoy destruido mentalmente en este momento porque estaría mintiendo. Es duro. Espero que no sea grave. He pasado por esto demasiadas veces en mi carrera, y estoy listo para hacerlo de nuevo aunque no es nada fácil", palabras del número 1 del Australian Open tras despedirse de manera temprana de un certamen que recordemos, le viese levantar el título hace solo 12 meses. Habrá nuevo rey en el Rod Laver Arena.

Caída del top5

Defensor de la corona y apenas vivo hasta la segunda del ronda del torneo, las lesiones de Nadal supondrán un problema más allá de los físico. El balear pierde con su derrota ante Mackenzie McDonald un total de 1.955 puntos en la carrera por el número 1 del mundo que le sacarán ahora mismo de los primeros lugares del Ranking ATP.

Nadal será sexto en la próxima actualización de la clasificación del deporte blanco, donde Casper Ruud aparece primero en estos momentos y donde el español ostenta ahora 3.815 puntos que deberá defender en buena parte por Acapulco y en la final de Indian Wells antes de que llegue Roland Garros. Varapalo mayor para el tenis, para Australia y para un Rafa que se someterá a pruebas para conocer el alcance de una lesión que hace prender nuevamente todas las alarmas.